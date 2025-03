VIL.LAB ETS, una comunità che cresce: oltre 700 tesseramenti e nuovi progetti per il 2025 a Cassano Magnago

“Un momento sereno”. Così Mattia Mosconi, presidente di VIL.LAB ETS, ha descritto l’incontro annuale tra l’Associazione, l’utenza e l’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago, tenutosi sabato 22 marzo nella suggestiva cornice settecentesca di Villa Oliva. L’Associazione, interamente gestita da giovani universitari, si è ormai affermata come punto di riferimento per gli studenti del territorio, offrendo spazi dedicati allo studio e alla socializzazione. Il 2024 ha segnato un traguardo importante: quasi 700 tesseramenti e il consolidamento di iniziative di successo, come OrientaDay, appuntamento dedicato agli studenti delle scuole superiori, giunto alla quarta edizione, e le serate Lüdica, pensate per gli appassionati di giochi da tavolo. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro, con nuovi progetti in cantiere per il 2025.

«Le aule studenti di Villa Oliva sono la dimostrazione di come il contesto possa fare la differenza nello sviluppo culturale», ha dichiarato Mosconi, sottolineando l’importanza di un ambiente stimolante per la crescita, non solo accademica ma anche personale, dei giovani. Parole condivise dal sindaco Pietro Ottaviani e dall’Assessore all’Istruzione, Servizi Educativi e Politiche Giovanili Alessandro Passuello, che hanno ribadito il sostegno dell’amministrazione comunale all’Associazione. All’evento ha partecipato anche il Consigliere di Regione Lombardia Emanuele Monti, insieme a diverse figure istituzionali e sostenitori delle aule studio, a testimonianza del valore che VIL.LAB ETS rappresenta per la comunità. Con una crescita costante e nuove iniziative in arrivo, l’Associazione continua a dimostrarsi un punto di riferimento per i giovani, confermandosi un luogo in cui lo studio incontra la condivisione, lo stress e i sorrisi.