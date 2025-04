A Creva la Giornata del Tesseramento Anpi Luino

L’Anpi Luino organizza per domenica 27 aprile 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00, la Giornata del Tesseramento, nello storico Circolo “Felice Cavallotti” di via Bissolati a Creva.

Nel corso della mattinata sarà messo in vendita il Riso della Solidarietà, il cui ricavato sarà destinato a Emergency. Sarà inoltre allestito un banchetto informativo per il lancio della campagna referendaria, con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo e approfondimento sul significato del referendum.

«Ricordiamo – commentano dall’Anpi Luino – che in questo anno 2025 si celebra l’80° anniversario della Liberazione. La campagna di tesseramento dell’Anpi inizia in una situazione fortemente preoccupante in Italia e nel mondo per i pericoli di una deriva neo fascista e per le guerre in atto. L’apporto di tutti gli antifascisti sarà fondamentale per le battaglie democratiche e per la difesa della costituzione e dei suoi valori. Unisciti alla nostra storia – concludono – difendi la Costituzione. Iscriviti all’ANPI».