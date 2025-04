Airoldi presenta le liste e rilancia la sua candidatura: “Abbiamo ancora molto da fare per Saronno”

Grande partecipazione e molto entusiasmo ieri sera a Villa Gianetti, dove si è svolta la presentazione ufficiale delle due liste che sostengono la candidatura di Augusto Airoldi alla carica di sindaco: Saronno Civica e Percorso Democratico.

La serata si è aperta con un video introduttivo sulle note della canzone “Io ci sarò” di Max Pezzali, seguito da un breve intervento dell’ex vicesindaco e assessore alla cultura Laura Succi che ha poi dato la parola ad Airoldi il quale ha ripercorso le tappe principali dell’ultimo mandato amministrativo. «Sono passati quattro anni e mezzo dalla prima elezione, di cui quasi due segnati dalla pandemia – ha detto l’ex sindaco – Eravamo consapevoli che il nostro programma avrebbe richiesto più di un mandato. E oggi siamo qui per mantenere la promessa fatta allora e completare il cammino solo iniziato ma che ha già portato risultati visibili in città».

Airoldi ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto dalla sua squadra e ha sottolineato il ruolo delle persone che lo affiancano in questa nuova sfida: «Mi ricandido con convinzione, entusiasmo e con orgoglio, perché sono sostenuto da due liste straordinarie, composte da persone capaci, che hanno già dimostrato il loro valore, e da volti nuovi, pronti a impegnarsi per il bene di Saronno».

Il primo a prendere la parola dopo il sindaco uscente è stato Edoardo Mazzucchelli, capolista di Saronno Civica, che ha raccontato la nascita della lista: «Avevamo una visione di lungo termine, un orizzonte di dieci anni per trasformare la città. Serviva tempo e coesione, e da quella prima proposta si unirono altre forze. Saronno Civica divenne centrale nell’amministrazione, oltre che con il sindaco con il vicesindaco e diversi assessori». Mazzucchelli ha ricordato le difficoltà incontrate, ma anche il coraggio di Airoldi nel sottrarsi a quelli che ha definito i “giochetti della cattiva politica”: «Oggi vediamo la luce in fondo al tunnel – ha detto –. La lista è cresciuta, ci sono nuove persone, ma resta forte l’obiettivo: migliorare Saronno in modo disinteressato, mettendo al centro le persone, soprattutto le più fragili».

A seguire, è intervenuta Sabina Banfi, capolista della nuova lista Percorso Democratico, nata appena due mesi fa a sostegno della candidatura di Airoldi. «Siamo un gruppo nuovo ma molto determinato, con una forte componente femminile – ha spiegato –. Il nostro simbolo richiama il tricolore, e ci riconosciamo nello slogan di Augusto Airoldi “Per amore di Saronno”. Vogliamo una città inclusiva, con un forte dimensione educativa, viva; una città che dia voce ai cittadini e alle loro esigenze».

Banfi ha sottolineato le doti di Airoldi: «E’ una persona che ci crede molto e lo ha dimostrato nel primo mandato. Rigoroso, dedicato solo alla cosa pubblica e al bene della città e forse sono proprio queste le caratteristiche che hanno messo in crisi il rapporto con una parte della precedente amministrazione ».

Nel corso della serata, Airoldi ha ricordato i risultati raggiunti in questi anni, a partire dall’incremento del bilancio comunale, passato da circa 3-4 milioni a 40 milioni di euro, con significativi investimenti: «Solo nel 2025, sono previsti 5 milioni per la manutenzione straordinaria, richiesta dai cittadini». Tra le opere realizzate o avviate, ha citato la Ciclabile Varesina, il collegamento ciclopedonale con Rovello Porro, il piano di digitalizzazione del Comune, e le numerose iniziative culturali, come le Notti bianche e il Carnevale: «Abbiamo alzato il livello qualitativo degli eventi e Saronno è tornata attrattiva».

Sul tema della sicurezza, molto discusso in questa campagna elettorale, ha osservato: «I problemi su questo fronte non sono solo di Saronno ma sono gli stessi nelle altre città della provincia, amministrati da diverse forze politiche. Non si può dire che siano tutti incapaci. La verità è che servono risposte su più livelli e interventi coordinati con Questura, Prefettura e Forze dell’Ordine».

La serata si è conclusa con un accenno al nuovo programma elettorale, che verrà presentato in modo più dettagliato nei prossimi giorni. Intanto, Airoldi ha voluto ringraziare la giunta uscente: «Il fatto che tutti gli assessori, tranne uno, abbiano scelto di proseguire con me in questo cammino dice molto su ciò che abbiamo costruito insieme».