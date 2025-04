auto in fiamme a Cassano Magnago

Un’auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, a Cassano Magnago, all’altezza dell’incrocio tra via Gasparoli e via San Pio X.

L’allarme è scattato intorno alle 18:15 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.