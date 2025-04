Azzi ribatte a Ilaria Pagani sul tema del Malpensa Express: “Dialogo e collaborazione con la Regione porteranno risultati”

Il candidato del centro destra Rienzo Azzi, torna in serata sul tema dei collegamenti tra Saronno e Milano Centrale via Malpensa Express, dopo che la candidata del partito democratico Ilaria Pagani lo ha accusato di “difendere le decisioni di Fontana e non conoscere i bisogni della sua comunità“.

Azzi si rivolge direttamente alla candidata, con una lettera aperta: “Cara Pagani – scrive – dai risultati che, grazie al tuo importante contributo, Saronno ha raggiunto in tema di trasporti, direi che, invece di accusare la Giunta regionale e Attilio Fontana, sarebbe più utile cambiare atteggiamento. Il dialogo e la collaborazione, come quella che, se sarò sindaco, andrò ad instaurare anche con Regione Lombardia, ti assicuro che danno risultati molto più positivi per il bene della città! Te lo dico con simpatia perché tu purtroppo non hai avuto la possibilità di vivere l’esperienza in Regione, mentre io ho avuto questa fortuna, imparando come si tratta tra enti quando si vuole ottenere il risultato».

Il candidato del centro destra rilancia anche la proposta di istituire un collegamento di autobus per gli studenti della Statale: «Intanto, i ragazzi che dovranno recarsi per studiare all’Università Statale (dove con i treni non basta un’ora oggi), in attesa che tu riesca a portare qui l’Orient Express, li accompagneremo con i pullman, con tariffe agevolate (considerato il sacrificio che oggi devono affrontare le famiglie). I pullman, che forse non saranno sostenibili come quelli enormi che girano vuoti per la città, risolveranno nel breve periodo il problema che evidentemente ti era sfuggito».