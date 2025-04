Da Regione 20 milioni per la sanità del Varesotto: 6 milioni per il Day Center 2 in costruzione a Varese

Regione Lombardia stanzia oltre 200.000 euro per il sistema sanitario regionale. Si tratta di un investimento destinato sia ad interventi edilizi ( 40 milioni di euro) sia per potenziare la tecnologia in 11 Asst lombarde ( 152 milioni per il completamento di opere già previste o in fase di sviluppo, l’implementazione degli interventi PNRR/PNC, progetti strategici nell’ambito della salute mentale, nonché per il potenziamento del parco tecnologico biomedicale).

A questi si sommano 9,5 milioni per il progetto dell’hub delle emergenze a Gallarate.

In particolare, in provincia di Varese sono destinati 6 milioni e 126.000 euro che vanno direttamente alla stazione appaltante Aria gestore del cantiere per il Day Center 2 in corso di realizzazione all’interno dell’area ospedaliera di Varese. Un’opera entrata nel vivo con l’abbattimento dell’ex geriatra nell’agosto 2023 e attualmente in corso di costruzione. Per il Day Center 2, annunciato dall’allora presidente regionale Maroni il 22 aprile del 2016, era stata prevista una spesa iniziale di 16 milioni poi lievitata, in corso di progettazione, a 18,5 milioni di euro.

La spesa per l’implementazione della tecnologia riguarderà entrambe le due Asst: in particolare i quasi due milioni di euro permetteranno alla Valle Olona di dotarsi del robot chirurgico.

Infine al Centro Grandi emergenze di Gallarate vanno i quasi 10 milioni di euro vanno che si aggiungono ai 21,6 milioni già annunciati nell’ottobre scorso.

L’ex casermone ospiterà le sale operative a completamento e supporto dei servizi territoriali, un polo logistico di rilievo regionale a supporto delle attività connesse all’emergenza territoriale come gestione mezzi di soccorso per attività ordinaria, maxi-emergenze, maxi-eventi, treno sanitario, elisoccorso (HEMS), NBCR (eventi a rischio Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Ed infine un polo logistico a supporto dell’attività ospedaliera delle strutture limitrofe. Prevista anche la possibilità di future espansioni, in modo da adattare la struttura alle esigenze sanitarie emergenti e garantirne l’evoluzione in un polo di eccellenza.