Diego Caverzasi: lo slopestyle incontra la cultura digitale a Materia

Dalle rampe dei bike park internazionali al palco di Materia, passando per YouTube. Diego Caverzasi, tra i pochi slopestyler professionisti in Italia, sarà tra i protagonisti della serata organizzata nel nuovo spazio libero Varesenews (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) per celebrare i 20 anni dalla nascita di YouTube, mercoledì 23 aprile alle 21.00

Ad aprire l’incontro sarà il duo comico iPantellas, che ha mosso i primi passi proprio sulla piattaforma di video sharing diventata, in due decenni, un vero e proprio ecosistema creativo. A seguire, si alterneranno sul palco altri content creator, tra cui il duo Tony IPants e Jesuisil, e lo stesso Caverzasi, con le sue storie ad alta quota.

Classe 1994, originario di Viggiù, Diego Caverzasi ha scalato le classifiche internazionali dello slopestyle MTB, conquistando la top 10 del circuito FMB World Tour e salendo sul podio in competizioni iconiche come il Crankworx di Rotorua e Innsbruck. Ma la sua sfida più interessante è quella che ha intrapreso online: con il canale YouTube DieMTB, porta il pubblico nel cuore dell’azione, tra acrobazie, viaggi e retroscena di una disciplina spettacolare e poco conosciuta in Italia.