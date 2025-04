Festa del Lavoro: tutti gli orari e le chiusure di AGESP

In occasione della “Festa del Lavoro”, giovedì 1° maggio 2025 le attività di AGESP S.p.A. e AGESP Attività Strumentali S.r.l. subiranno alcune variazioni.

Gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli rimarranno chiusi il 1° e il 2 maggio.

Gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi il 1° maggio.

Le Farmacie AGESP osserveranno i seguenti orari:

1° maggio 2025: FARMACIE TUTTE CHIUSE

Farmacie 1 (Viale Rimembranze, 27), 3 (Largo Giardino, 7) e 4 (Viale Boccaccio, 83):

chiuse anche il giorno venerdì 2 maggio

Farmacie 2 (Via P.R. Giuliani, 10): aperta con orario ordinario (8.30–12.30 / 15.00–19.00).

Lo Sportello TARIP di VIA G.PEPE 31 rimarrà chiuso il 1° e il 2 maggio.

Il Centro Multiraccolta e il Centro del Riuso di Via Tosi e lo Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 a Busto Arsizio, così come i Centri Multiraccolta di Via Nobile a Fagnano e Via Ferrarin a Venegono Superiore saranno chiusi per l’intera giornata di giovedì 1° maggio.

In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti, per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio, il servizio nella giornata del 1° maggio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie; in riferimento al Comune di Fagnano Olona, come da prassi, nella giornata della “Festa del Lavoro” – 1° maggio, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato il giorno successivo, venerdì 2 maggio, come da calendario di raccolta.

Per informazioni:

SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE Busto Arsizio – Venegono Superiore – Telefono 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 –

festivi esclusi)

SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE Fagnano Olona – Telefono 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).