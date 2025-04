Grazie di cuore a tutti gli operatori del Pronto soccorso di Varese

La nostra lettrice Enrica ci scrive per ringraziare e fare un elogio al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese «sempre molto bistrattato».

«Sono la moglie di un paziente con SLA di 56 anni – scrive Enrica – portatore di tracheotomia e peg e con tutti i suoi annessi. Venerdì sera ha avuto una piccola crisi respiratoria, trasportato in Pronto soccorso a Varese con ambulanza è stato preso in carico e ricoverato in Sala rossa per dispnea. Al mattino mio marito è stato preso in carico dalla dottoressa Federica Magni, molto giovane ma con molta voglia di fare bene il suo lavoro. È stata professionale anche oltre il suo dovere, empatica verso mio marito e verso di me, con una gentilezza e professionalità che ultimamente devo dire ho visto raramente. Lo stesso vale per gli infermieri e gli oss presenti. Quindi devo dire grazie di cuore a tutti loro»