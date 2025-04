“Io sono lago” inaugura il Festival dei laghi lombardi a Busto Arsizio

Sarà una serata speciale a dare il via all’ottava edizione del Festival dei laghi lombardi, in calendario fino al 16 novembre 2025. Venerdì 23 maggio, alle 21 nella Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, andrà in scena la prima assoluta di “Io sono lago”, docufilm scritto da Francesco Pellicini e diretto da Thomas Graziani.

A presentare e commentare il film saranno alcuni dei protagonisti e degli ideatori dell’opera: Cochi Ponzoni, celebre volto della comicità italiana e tra gli intervistati del documentario; Francesco Pellicini, autore e direttore artistico del Festival dei laghi lombardi; Giulio Sangiorgio, direttore del BA Film Festival, e Thomas Graziani, regista del progetto​.

“Io sono lago”nasce come tributo al legame profondo e quasi mistico tra l’essere umano e l’acqua, in particolare quella dei laghi lombardi. Il film raccoglie venti interviste d’autore a figure iconiche del panorama artistico italiano: da Davide Van De Sfroos a Massimo Boldi, da Enzo Iachetti a Max Cavallari, da Alessandra Faiella ad Andrea Vitali, tra gli altri. I racconti intrecciano memorie personali, visioni insolite e riflessioni poetiche, componendo un mosaico emotivo e identitario.

«È il racconto di un viaggio durato un anno – spiega Pellicini – che si snoda seguendo il ritmo delle onde del lago, alla ricerca di chi incarna quel tipico stile di vita “laghée”. Si percepisce una vera e propria corrente artistica lacustre che trae ispirazione dall’acqua come musa, esprimendosi nell’arte, nella musica, nella scrittura e nella comicità»​.

Anche il Comune di Busto Arsizio, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, ha voluto celebrare il debutto del festival: «È un grande piacere per la nostra città aprire questa edizione, accogliendo un’opera che racconta le nostre terre, la nostra gente e le nostre tradizioni – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Un’opportunità per promuovere cultura e condivisione, valorizzando le relazioni tra i diversi territori»​.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività annuali del BA Film Festival, che da sempre affianca alla tradizionale settimana di proiezioni anche incontri e rassegne diffuse.

Il Festival dei laghi lombardi gode anche del patrocinio di Regione Lombardia, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno dei Comuni e dei teatri coinvolti. Il calendario completo sarà annunciato martedì 20 maggio nel corso della conferenza stampa che si terrà nella Sala Marzio Tremaglia della Regione, in piazza Città di Lombardia 1​.