La Lega promette che risolverà il problema stazione: “Con Molteni e Candiani a Saronno 15 agenti della Polfer”

Ben 15 agenti di Polizia ferroviaria per Saronno. E’ quanto mette sul tavolo della partita elettorale il segretario della Lega Angelo Veronesi.

«Mentre il Pd studia un piano strutturale per la sicurezza, piano per il quale non ha avuto mai avuto tempo in quattro anni di amministrazione, noi della Lega grazie all’interessamento degli onorevoli Stefano Candiani e Nicola Molteni, quest’ultimo sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno potremo ottenere presto 15 nuovi agenti necessari per aprire un presidio di Polizia ferroviaria – scrive Veronesi – Noi parliamo la stessa lingua delle istituzioni, mentre il Pd parla la stessa lingua dei centri sociali».

Veronesi torna sul tema della sicurezza attaccando il Partito democratico: «Quello che il PD non può o non vuole capire perché annebbiato dalla propria visione distopica da centro sociale okkupato, è che serve continuità, collaborazione, rafforzamento e giustizia. Continuità significa che non bisogna intervenire solo quando il sindaco Airoldi finisce in prima pagina per la mancanza di sicurezza in città. Collaborazione significa che non bisogna scaricare le colpe su Regione, Governo, mentre si preferisce utilizzare la Polizia locale per fare cassetta con le multe, anziché controllare chi infastidisce i cittadini che lavorano e le loro famiglie. Rafforzamento significa che non bisogna lasciar scrivere sui muri Acab, ma patteggiare a favore delle forze dell’ordine che svolgono il proprio dovere. Giustizia significa che bisogna usare la magistratura per perseguire chi contribuisce a rendere insicura la città, non per criminalizzare chi la pensa in modo diverso. Fortunatamente i cittadini hanno capito e voteranno Lega per far tornare grande Saronno».