Musica in piazza a Gallarate: il Record Store Day 2025 da Carù

Piazza Garibaldi si trasforma in palcoscenico per dieci cantautori e gruppi: è il tradizionale appuntamento del Record Store Day organizzato da Carù Dischi, celeberrimo negozio indipendente di Gallarate reso noto in tutto il mondo dalla competenza del compianto Paolo Carù.

Il Record Store Day è una giornata celebrata, a livello internazionale, il terzo sabato del mese di aprile di ogni anno, per omaggiare, sostenere e riconoscere il valore dei negozi di musica indipendente. In questa occasione, appassionati, collezionisti e artisti si ritrovano nei punti vendita storici per riscoprire il fascino del vinile, assistere a performance dal vivo, partecipare a incontri e condividere la passione per la musica analogica. L’evento ha assunto negli anni una portata globale, ma resta fortemente radicato nel tessuto locale, dove ogni negozio diventa palcoscenico di cultura e socialità.

La giornata è celebrata da venticinque negozi in Lombardia.

E Carù Dischi – punto di riferimento per la musica rock, country e blues – anche quest’anno offre uno spettacolo di prim’ordine: sabato 12 aprile 2025, in piazza Garibaldi, davanti al negozio si alterneranno dieci artisti nazionali e internazionali in un’atmosfera festosa e coinvolgente, che rende protagonisti il pubblico e la città stessa, che fa da quinta alle esibizioni.

Programma degli eventi – Carù Dischi, Gallarate

Si parte alle 14.30, protagonista la cantautrice canadese 0Stella, che unisce folk e storytelling all’irlandese.

Alle 15 un protagonista fisso del Record Store Day, Andrea Parodi (nella foto di apertura, 2017), con i Bordelobo, formazione di grandi talenti e amici di Carù.

Alle 15.30 altro ospite internazionale di punta, lo statunitense Michael McDermott, apprezzato per il suo folk-rock viscerale.

E poi a seguire Massimo Priviero, il cantautore legnanese, con le sue canzoni che fondono epica rock, poesia e impegno civile.

Alle 16.30 tocca a Daniele Tenca e subito dopo al duo Emanuele Filippini & Daniele Gozzetti.

Alle 17.30 Luca Rovini porterà la sua proposta folk-rock dallo spirito autentico e narrativo. E poi tocca ad Arizona Parker, al secolo Giorgia Carena, virtuosa musicista del Varesotto.

Alle 18.30 Enrico Bollero porta le sue canzoni intime e storie da ascoltare con attenzione. Finale alle 19 con Edward Abbiati & The Rattling Chains, band che unisce roots rock e sonorità internazionali.

Come partecipare

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: il concerto è in piazza Garibaldi, all’aperto.

Per ulteriori informazioni si può telefonare a Carù al numero 0331 792508 o scrivere a dischi@carudischi.com .