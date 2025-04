Nuovi orari per la farmacia di via Manzoni a Saronno

La Farmacia Comunale 1 di Saronno via Alessandro Manzoni aggiorna i propri orari di apertura per venire sempre più incontro alle esigenze dei cittadini. La farmacia sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato mattina sarà attiva dalle 8:30 alle 13.

Un’organizzazione pensata per garantire la massima fruibilità della sede, inaugurata un anno fa e che continua ad essere un punto di riferimento cittadino.

Accanto alla farmacia, sempre nei locali rinnovati di via Manzoni, è stato, negli ultimi mesi, attivato un innovativo spazio dedicato alla salute: la Farmacia dei Servizi. Si tratta di un nuovo centro voluto da Saronno Servizi per offrire alla cittadinanza un accesso semplice e veloce a numerosi servizi sanitari e di prevenzione. Lo spazio, di 120 metri quadrati, dispone di una comoda sala d’attesa e tre studi attrezzati per visite e consulenze.

Grazie a un pratico sistema di prenotazione online, i cittadini possono fissare facilmente l’appuntamento per le prestazioni sanitarie, scegliendo l’orario più adatto alle proprie esigenze. Questo sistema permette un accesso ordinato, senza code e con tempi ridotti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la farmacia al numero 02/9603396, scrivere all’indirizzo email farmacia1@saronnoservizi.it; oppure consultare il sito https://farmacia1.saronnoservizi.it/