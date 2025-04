Roberto Longoni, “Esploratore Paparazzo”, ospite al Foto Club Varese

Giovedì 17 aprile 2025 alle 21, presso lo Spazio Polifunzionale ACLI di Via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese, il Foto Club Varese APS ospiterà il fotografo Roberto Longoni, conosciuto anche come “Esploratore Paparazzo”. L’ingresso è libero.

Un percorso tra passione e professionalità

Roberto Longoni si avvicina alla fotografia durante il servizio militare, acquistando la sua prima fotocamera per documentare quell’esperienza. Da allora, la passione cresce e si consolida: la sua ammirazione per gli ABBA lo porta a fotografare i concerti della celebre band a Zurigo, Sanremo, Riva del Garda, Parigi e nelle trasmissioni di Superclassifica Show.

Nel 1985 acquista la sua prima reflex professionale, iniziando a documentare i viaggi in Interrail attraverso l’Europa, nonché i concerti di amici musicisti. In seguito, entra in contatto con i circoli fotografici della zona e partecipa a numerosi corsi di specializzazione, seminari e workshop tenuti da grandi professionisti del settore, tra cui Roberta Valtorta, Mario Cresci, Edward Rozzo, Olivo Barbieri e molti altri.

Grazie a queste esperienze formative, Longoni sviluppa un profondo interesse per la fotografia d’autore e documentaristica. Affina tecniche poco comuni tra i fotoamatori, come l’utilizzo della camera oscura e il grande formato, l’uso del bianco e nero, le regole compositive e il rigore tecnico dello scatto.

Nel corso della sua carriera si è dedicato in particolare alla fotografia di concerti, spettacoli teatrali, paesaggi e architetture, ambiti nei quali predilige l’utilizzo di obiettivi correttivi per una resa prospettica accurata.

Ha sviluppato nel tempo un metodo di lavoro che lo porta ad operare su progetti completi e ben definiti: la sua può essere sicuramente considerata una fotografia documentarista, con tempi di ricerca, preparazione ed esecuzione considerevolmente lunghi, almeno rapportati alla tendenza attuale.

Oggi lavora sia in digitale che in pellicola, questa principalmente per progetti personali di paesaggio, dove i lunghi tempi di preparazione e realizzazione non contrastano con l’esigenza urgente dei committenti.