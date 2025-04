Scopri il tuo vero stile con Varese Corsi

Se sei alla ricerca di un look tutto tuo per acquisire sempre più sicurezza, questi sono i laboratori giusti per te. Con Varese Corsi sono infatti in partenza due nuovi corsi per imparare a conoscere il proprio stile e valorizzare le proprie caratteristiche naturali.

E come non farlo se non attraverso il decluttering e un guardaroba ben organizzato. Ecco qui tutte le informazioni

Stile e guardaroba con Giovanna Panuccio. Quattro lezioni da mercoledì 9 aprile dalle 19:00 alle 20:30 per imparare a scegliere i capi e creare un proprio stile personale. Attraverso esercizi pratici, domande stimolanti e spunti di riflessione i partecipanti potranno acquisire consapevolezza sulla propria personalità. Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui

Decluttering: organizza il tuo guardaroba con Marta Ferro. Un corso di quattro lezioni da giovedì 17 aprile dalle 18:00 alle 19:00 per liberarsi del superfluo, creare ordine e ritrovare benessere nei propri spazi. Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui