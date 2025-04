Trasforma il tuo spazio esterno in un’oasi verde con Varese Corsi

In arrivo a Varese “Progetta il tuo giardino“, un laboratorio di otto lezioni promosso da Varese Corsi per imparare come organizzare il proprio giardino, rendendolo unico e personalizzato.

La disposizione degli spazi, la selezione dei materiali e delle piante (ad esempio tra bulbose, erbacee, arbustive e arboree) sono solo alcuni dei vari aspetti che verranno esplorati durante le lezioni che permetteranno ai partecipanti di imparare come progettare un giardino su misura, che unisca estetica, praticità e rispetto per l’ambiente.

Inoltre, il corso prevede anche esercitazioni pratiche e una visita guidata presso un vivaio locale per vedere da vicino piante, materiali e ricevere consigli esperti.

Clicca qui per iscriverti al corso