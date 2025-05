A Inarzo l’incontro con Lidia Sbalchiero: “Io e il Parkinson”, una storia di rinascita

Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21.00, il Salone dell’oratorio di Inarzo ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune. Protagonista della serata sarà Lidia Sbalchiero, autrice del libro Io e il Parkinson, una testimonianza intensa e autentica che affronta la malattia come occasione di rinascita.

“Non aspettatevi la storia di una persona che si autocommisera e neanche un libro concentrato sul Parkinson. Il mio libro è altro. Molto altro”, spiega l’autrice. Io e il Parkinson non è solo il racconto di una diagnosi difficile, ma un viaggio interiore che porta la protagonista a scoprire nuove energie, nuovi incontri e un nuovo modo di abitare la vita. “È un inno alla vita, alla musica che cura. È ascoltare i messaggi che ci vengono da dentro. È una sorta di parto e come tale molto doloroso, ma che alla fine vede la nascita di una nuova ME, più forte, più coraggiosa, pronta ad abbracciare la vita e soprattutto il vivere ‘qui e ora’”.

Dopo aver affrontato il trauma iniziale della diagnosi, Sbalchiero racconta di avere vissuto esperienze impensabili: “Ho fatto cose meravigliose ed incontrato persone che mai avrei pensato di incontrare. Il Parkinson mi ha portato a New York, ma anche a Rocchetta Tanaro e tanto altro ancora”.

La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni e l’ingresso è libero.

Lidia Sbalchiero ha un passato da traduttrice e interprete, ma da oltre un decennio si dedica alla poesia e alla videopoesia, ambiti nei quali ha ricevuto diversi riconoscimenti. È fondatrice del Movimento Artistico Videopoetico (M.A.V.) e collabora con una web radio. Nel 2023 ha pubblicato Io e il Parkinson, che le è valso il secondo posto al Premio Accademico di Letteratura Contemporanea L.A. Seneca. Nel 2024 è uscita la sua prima silloge poetica, Mistero Poetico.

L’incontro si terrà presso il Salone dell’oratorio, in via Vanetti 5, a Inarzo.