A Luino nasce lo scaffale imPARIamo: libri e laboratori per educare alla parità fin dalla prima infanzia

È stato inaugurato sabato 10 maggio a Luino, alla Biblioteca Civica, lo scaffale imPARIamo, un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla riflessione sui temi dell’uguaglianza di genere, rivolto in particolare ai bambini e alle bambine in età prescolare.

Il progetto coordinato da Giorgia Quadri nasce dal desiderio di avvicinare i più piccoli a valori fondamentali come il rispetto reciproco, l’inclusione e la libertà di espressione, attraverso strumenti semplici e coinvolgenti come gli albi illustrati, il gioco, l’arte e il movimento.

La biblioteca diventa così il punto di partenza di un percorso che, a partire da settembre 2025, coinvolgerà le scuole dell’infanzia del territorio grazie al sostegno del Comune di Luino e del Comitato 0-6 anni, impegnati attivamente nella promozione di una cultura educativa più equa e consapevole.

Durante l’inaugurazione è stato sottolineato come imPARIamo non sia solo un progetto per i bambini, ma anche per gli adulti che li accompagnano nella crescita: genitori, educatori ed educatrici, insegnanti. A loro sono dedicati momenti di formazione e confronto, perché ogni cambiamento culturale inizia con la consapevolezza di chi educa.

A seguire, è intervenuta Margherita Quadri, che guiderà i laboratori di espressività motoria previsti nel programma primaverile del progetto, con giochi e attività pensati per stimolare la cooperazione e l’inclusione attraverso il movimento.

Infine, è stato annunciato l’avvio di due importanti incontri formativi che si terranno giovedì 22 e 29 maggio, dalle 18.00 alle 20.00 presso la Biblioteca di Luino. Gli incontri propedeutici del progetto, gratuiti e aperti alla cittadinanza, saranno tenuti da Greta D’Adda, consulente professionista e coach delle relazioni, nonché esperta del progetto imPARIamo, e approfondiranno i temi della parità di genere nell’educazione, delle relazioni positive e dell’inclusione. Questi momenti di riflessione, resi possibili grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Generazione ZZZero-99: Proviamoci insieme”, sono stati proposti da Serenella Pezzotta e Informadsa, che si ringraziano per l’impegno nel rendere possibile questa opportunità preziosa.

Per iscriverti CLICCA QUI

Lo scaffale imPARIamo è già disponibile in biblioteca, con una selezione curata di titoli tra i migliori albi illustrati contemporanei, pronti ad accendere domande, emozioni e nuove prospettive. Perché educare alla parità significa costruire, fin da piccoli, una società più giusta per tutti.