A Luvinate domenica 11 maggio conferenza-concerto dedicato a la Traviata

Un viaggio tra le pieghe più intime di La Traviata, tra note, sussurri e verità nascoste. Sarà questo il cuore della conferenza-concerto, in programma domenica 11 maggio alle ore 18.30 presso il Centro Sociale di Luvinate su iniziativa dell’ Associazione MusicArte Luvinate .

Nel cuore del capolavoro verdiano si intrecciano tre volti, tre stagioni dell’anima della protagonista: Alphonsine Duplesis, la Marguerite di Dumas e la Violetta di Verdi.

Guidati dalla voce di Carolina Lidia Facchi, cantante lirica e musicologa, e accompagnati dalle suggestioni musicali del clarinettista Ivan Caico, il pubblico sarà condotto in una narrazione che attraversa la passione, il sacrificio e l’umanità vibrante di una delle eroine più complesse dell’opera.

Un incontro pensato per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla magia del melodramma, e per chi, conoscendolo già, desidera riscoprirlo da un’angolazione nuova, profonda, appassionata.

Al termine della conferenza, un aperitivo per continuare a condividere pensieri, emozioni e domande.

Appuntamento dunque davvero imperdibile.

L’ingresso è libero.

Info: musicarteclassica@libero.it