A Varese le finali del campionato Libertas, i Crazy Bees sognano il titolo

Ci sono anche i Crazy Bees Varese tra le quattro squadre in lizza per il titolo Libertas di hockey su ghiaccio. Le “Api” sono, di fatto, la società ospitante della fase finale che si disputa all’Acinque Ice Arena di via Albani nel fine settimana del 17 e 18 maggio. Un weekend che avrà poi un’appendice domenica 25 con la finale della categoria C, sempre di Libertas.

Varese ospita per il secondo anno consecutivo questa manifestazione che è il punto d’arrivo del partecipato torneo amatoriale, importante perché consente a tanti giocatori di restare sul ghiaccio anche al di fuori dell’ambito federale. E i Crazy Bees puntano in alto dopo che hanno vinto la regular season della Categoria A: «Mai come quest’anno la nostra squadra è pronta ad affrontare questo weekend con la massima concentrazione, sotto il comando di Ilkka Suominen – spiega il team manager Omar Cagnina – L’obiettivo è chiaro: raggiungere il massimo risultato per far felici tutti i tifosi di Varese».

Le “Api” esordiranno nella semifinale di sabato alle 18 contro i Fighters Milano; nell’altro incontro si fronteggiano Real Torino e Vikings Milano in pista dalle ore 15. La sessione del mattino vede invece impegnate le squadre di Categoria B. Domenica le finali della B al mattino (9,15 e 11,15) e quelle di categoria A al pomeriggio (terzo posto dalle 14,15, per il titolo dalle 17).

«Organizzare di nuovo le finali di Libertas rappresenta per Varese un’opportunità importante: poter assistere a un torneo di hockey su ghiaccio nel mese di maggio è qualcosa di raro e speciale – commenta Matteo Cesarini, gestore del palaghiaccio – Accoglieremo squadre provenienti da diverse parti d’Italia, offrendo un grande momento di aggregazione e sport per atleti e appassionati. Questo è un altro grande risultato legato all’operatività del rinnovato impianto sportivo, che ricordiamo sarà aperto anche quest’estate senza interruzioni, con la pista di ghiaccio disponibile per tutta la stagione estiva».