Ad Arcisate la presentazione della lista Centrodestra per Arcisate – Mozzanica sindaco

Alla presenza dell’onorevole Stefano Candiani (Lega), del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (Lega), del

Segretario Provinciale della Lega Andrea Cassani, nonché di Marco Colombo di Fratelli d’Italia e di Giuseppe Basile in rappresentanza di Forza Italia, presso la Sala “Ai Lavoratori Frontalieri” ad Arcisate, si è tenuta la presentazione della lista Centrodestra per Arcisate – Mozzanica Sindaco.

I presenti hanno tenuto a rimarcare il sostegno dei partiti di centrodestra (Lega – Fratelli d’Italia e Forza Italia) alla lista, ricordando che tale sostegno diverrà concreto in caso di elezione di Maurizio Mozzanica a sindaco, tessendo un filo diretto con la Regione Lombardia amministrata dalla stessa compagine politica e, come ha sottolineato il sottosegretario all’Interno Molteni, per particolari questioni come la sicurezza anche e direttamente con il Governo centrale.

Presenti i consiglieri candidati: «Forte temperamento, carisma politico, obiettivi condivisi intercettabili in tutti i candidati della lista. Valori per Arcisate in prima linea partendo proprio dalle priorità degli arcisatesi sintetizzate nel programma – commenta il candidato sindaco Mozzanica -. Sono state individuate le personalità con le giuste competenze e attitudini, garanzia per una gestione ottimale dell’ente. Con questa strategica visione vogliamo portare innovazione e instaurare un legame territoriale politico che possa far emergere l’importanza di Arcisate non solo nella Valceresio, ma in tutta la provincia e in Regione. Siamo contenti della nutrita presenza di cittadini che si sono uniti nel rinfresco che ha seguito la presentazione».