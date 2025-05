Addio a Don Giuseppe Noli: una vita missionaria tra Abbiate Guazzone, Perù, Haiti e Niger

Si è spento oggi a Varese, dove era ricoverato da alcuni giorni per accertamenti, Don Giuseppe Noli, ex coadiutore della Parrocchia di Abbiate Guazzone (Tradate) e missionario instancabile in alcune delle regioni più povere del mondo, in Perù, Haiti e Niger. Aveva 85 anni.

Don Giuseppe Noli ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, spingendosi ben oltre i confini della sua parrocchia natale. Dopo 12 anni trascorsi a Huacho, in Perù, dove ha costruito non solo una chiesa di pietra ma soprattutto una comunità viva e solidale, ha proseguito la sua missione ad Haiti, nel villaggio di Mare Rouge. Qui, per oltre un decennio, ha trasformato la realtà locale con l’aiuto della comunità di Abbiate Guazzone, realizzando chiese, scuole e un acquedotto che ha portato l’acqua potabile dove prima non c’era mai stata. Aqui il blog “Verso Haiti”, quando VareseNews lo seguì per diverse settimane.

A Mare Rouge, Don Giuseppe ha creato un ponte tra la comunità haitiana e quella italiana, coinvolgendo decine di volontari in progetti di sviluppo e solidarietà. La sua filosofia era chiara: «Non si deve aiutare, ci si deve inserire, dare quello che abbiamo e offrire quindi la possibilità a queste persone di risollevarsi da sole». Tra le iniziative più significative, la costruzione di un acquedotto che ha migliorato la vita quotidiana di molti abitanti.

Nel 2014, all’età di 75 anni e con 50 anni di sacerdozio alle spalle, Don Giuseppe ha intrapreso una nuova avventura missionaria in Niger, uno dei paesi più poveri del mondo. Nella regione di Dosso, ha continuato il suo lavoro di ascolto e supporto alle comunità locali, sottolineando l’importanza della presenza e della comprensione reciproca.