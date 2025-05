Al Teatro di Varese il ritmo travolgente degli ABBADream

Venerdì 17 maggio con inizio alle ore 20.30, al teatro di Varese serata al ritmo degli ABBADream. Dopo il loro straordinario successo in tutta Italia, questo omaggio vibrante promette una serata che lascerà il segno.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una serie infinita di singoli in cima alle classifiche dal 1974 al 1982, gli ABBA hanno scritto pagine indelebili nella storia della musica pop, continuando ancora oggi a emozionare e coinvolgere intere generazioni di fan.

Lo show ABBADream ripropone successi indimenticabili come la trionfatrice all’Eurovision Song Contest nel 1974 “Waterloo” (celebre quest’anno per il suo 50° anniversario), l’iconica “Mamma Mia” (che ha ispirato celebri film hollywoodiani), le trascinanti “Money Money Money” e “Dancing Queen” (presentata per la prima volta il 18 giugno 1976 in occasione del matrimonio del re di Svezia con Silvia Sommerlath, a cui è dedicata), e l’emozionante “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, reinterpretata anche da Madonna nel suo singolo “Hung Up” del 2005.

In ABBADream, la musica, le voci e i costumi originali si fondono per trasportare il pubblico nel cuore pulsante dell’universo ABBA in un sentito e coinvolgente tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Björn.

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/event/abbadream-teatro-di-varese-18671606/