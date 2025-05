Arriva la convention provinciale di Forza Italia a Busto Arsizio

Con il nome di “Forza Italia, forza di territorio!” arriva in Provincia di Varese la convention azzurra che si svolgerà sabato 10 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13 presso Villa Tovaglieri a Busto Arsizio. Si tratta di un appuntamento del partito pensato per rafforzare il legame tra il territorio e il partito a tutti i livelli in un’ottica di sussidiarietà: dalla provincia, alla regione, fino ai vertici nazionali.

Sarà un evento aperto a tesserati e simpatizzanti in cui i referenti dei Dipartimenti Provinciali esporranno analisi e proposte per la provincia su temi cruciali quali economia e industria, agricoltura, ambiente ed efficienza energetica, lavoro e tutele dei lavoratori, turismo, urbanistica, mobilità e trasporti, sanità, sport, famiglia, servizi sociali, tutela degli animali e della natura.

Un incontro a 360 gradi sulle necessità del territorio al quale parteciperanno illustri personalità del panorama politico che ben conoscono la realtà del varesotto, con i suoi punti di forza da valorizzare e le sue carenze da colmare.

Insieme al segretario provinciale Simone Longhini, interverranno, il segretario regionale Alessandro Sorte, il vicesegretario regionale Giuseppe Taldone, i consiglieri regionali Giulio Gallera e Giuseppe Licata, il vicepresidente della provincia Giacomo Iametti e il consigliere provinciale Enrico Vettori, il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari, l’Assessore del comune di Solbiate Olona Giada Martucci, il segretario della Città di Busto Arsizio Alberto Riva con il consigliere Marco Lanza e il sindaco emerito di Busto Arsizio Gianluigi Farioli.

«Crediamo che questo momento sia un importante passo in avanti nel percorso di rilancio del nostro partito, che torna sempre più ad essere protagonista nella Provincia di Varese sia dal punto di vista amministrativo, sia per quanto concerne la capacità della politica di sentire il polso della società. Vogliamo che Forza Italia sia sempre più percepita come il riferimento per i moderati che dedicano il proprio tempo e le proprie competenze all’impegno civico e politico. Dimostrare di conoscere, di saper comprendere le esigenze del territorio e di proporre soluzioni è indispensabile per tornare a essere il partito a cui guardano tutti quei cittadini volenterosi che si dedicano alla comunità con impegno civico, sociale, amministrativo, di volontariato o anche svolgendo con onestà e dedizione il proprio lavoro».

Queste le dichiarazioni di Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia Varese, Giuseppe Anselmo, responsabile organizzazione provinciale azzurro e Gabriele Moltrasi, responsabile provinciale dei dipartimenti di Forza Italia.