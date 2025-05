Chiuso per una settimana lo svincolo di Cavaria, gran traffico sulla Statale

Lo svincolo dell’A8 di Cavaria è chiuso per una settimana e “esplode” il traffico sulla Statale 341 tra Albizzate e Cavaria.

È un effetto collaterale dell’abitudine diffusa a usare il casello di Cavaria per evitare di pagare il pedaggio alla barriera di Gallarate (la foto è d’archivio).

Lo svincolo di Cavaria è chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, e in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21 di lunedì 5 maggio alle 5 del mattino di lunedì 12.

Chiusura impegnativa, necessaria per consentire lavori di manutenzione giunti cavalcavia di svincolo. Fatto sta che molti – diretti a Varese – decidono di evitare il passaggio dalla barriera in ingresso a Gallarate e percorrono la tratta tra Gallarate e l’uscita di Solbiate Arno sulla Statale 341, attraverso i territori di Cavaria con Premezzo e Albizzate.

L’aumento del traffico è stato subito evidente già lunedì e tanto più martedì. Non si creano code, ma il maggior passaggio di veicoli è evidente.

Maltempo, modificate altre chiusure previste

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Solbiate Arno, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 6, alle 5:00 di mercoledì 7 maggio.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico è stata annullata la chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 6, alle 5:00 di mercoledì 7 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure, previste nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di posa cavi, di seguito indicate:

-sarà chiuso il tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8 Milano-Varese, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in considerazione della chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26, di seguito indicata.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese , in considerazione della chiusura del tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8, verso la A8, sopra indicata.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.