Degustazione di vino in cascina: un’esperienza da vivere con tutti i sensi

Per tutti gli amanti del buon vino e delle esperienza autentiche è in arrivo con Varese Corsi la “Degustazione di vino in cascina“, un nuovo laboratorio realizzato in collaborazione con lo chef Marco Dossi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 giugno, dalle 19:00 alle 21:00, nella splendida Cascina Ronchetto, un luogo dove la natura, la tradizione e la passione per l’enogastronomia si incontrano per dar vita a una serata dal sapore speciale.

Guidati dallo chef Marco Dossi, i partecipanti avranno l’occasione di vivere una serata di degustazioni alla scoperta dei segreti del vino all’interno di un viaggio sensoriale.

Durante la serata verranno degustati tre calici selezionati, espressione del territorio, seguiti da un aperitivo con assaggi guidati pensati per esaltare gli abbinamenti e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

