“Disagio e insicurezza a Sesto Calende”, Lega e Forza Italia presentano una mozione di sfiducia all’assessore Gualtieri

«Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento delle presenze serali in città, riteniamo indispensabile procedere con un immediato cambio nella gestione della sicurezza pubblica». Il gruppo consiliare di minoranza Siamo Sestesi (rappresentato in consiglio da Lega e Forza Italia) ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alla sicurezza e polizia locale, Francesca Gualtieri. La decisione è motivata da quella che viene definita una gestione inadeguata delle problematiche legate alla sicurezza, in particolare alla movida nel centro cittadino durante i fine settimana e in occasione di eventi pubblici.

Uno discredito di lunga data quello del centrodestra sestese nei confronti di Gualtieri, iniziato in realtà prima ancora del suo effettivo operato – come dimostrato dalle dichiarazioni effettuate al momento della composizione della giunta e prima ancora in campagna elettorale – e poi accresciuto inesorabilmente sempre più nel corso del primo anno della nuova amministrazione sestese, fino alla mozione di sfiducia, depositata soltanto ieri sera ma invocata a voce più volte in diversi consigli comunali.

Lo scorso gennaio, dopo un maldestro tentativo di furto aggravato all’Esselunga, il gruppo di Fratelli d’Italia (scissosi da Lega e Forza Italia), aveva esposto al sindaco Giordani un’interrogazione sulla sicurezza pubblica. In quell’occasione il sindaco, oltre a ribadire la piena fiducia e stima nel suo assessore, aveva concluso il proprio intervento con queste parole: «Nella consapevolezza che la sicurezza è un tema delicato e non di parte, invitiamo tutti a un confronto costruttivo, a non alimentare allarmismi e a non cercare divisione dove serve unità d’intenti e d’azione». Motivo per cui sembra altamente improbabile che la mozione abbia la possibilità di essere accolta dalla maggioranza di Sesto Futura. Ma a deciderlo sarà naturalmente il sindaco, insieme al resto del suo gruppo.

Così il comunicato stampa pubblicato dal gruppo di centrodestra nella serata di venerdì 16 maggio: Il gruppo consiliare Siamo Sestesi ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Francesca Gualtieri, a fronte della crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nella nostra città. Già lo scorso gennaio, una lettera sottoscritta anche dal Sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani, insieme ad altri sindaci, aveva chiesto interventi concreti contro criminalità e degrado urbano, tuttavia, quelle promesse sono rimaste lettera morta.

Ogni fine settimana il centro cittadino diventa scenario di inciviltà, vandalismi e risse alimentati anche dall’afflusso incontrollato di numerosi giovani provenienti da fuori città. A questi problemi si aggiunge una gestione lacunosa della sicurezza durante il mercato settimanale e in occasione degli eventi pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale, situazioni queste che stanno aumentando ulteriormente il disagio e il senso di insicurezza tra i residenti.

Nonostante le nostre ripetute segnalazioni, l’Assessore Gualtieri ha evitato sistematicamente di fornire risposte chiare e puntuali, minimizzando i problemi o eludendo del tutto il necessario confronto istituzionale. Questo atteggiamento, unito a un evidente deficit di coordinamento tra le forze dell’ordine, ha aggravato ulteriormente una situazione già critica. Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento delle presenze serali in città, riteniamo indispensabile procedere con un immediato cambio nella gestione della sicurezza pubblica.

Sesto Calende merita un’amministrazione capace di intervenire con decisione e concretezza, rispondendo così alle giuste aspettative dei cittadini. L’obiettivo della nostra azione è quello di restituire serenità, decoro e qualità della vita alla comunità sestese, dando voce alle preoccupazioni e alle esigenze reali della popolazione.