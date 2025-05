NOTIZIARIO UISP del 7 maggio 2025

FOOTBALL AMERICANO – Domenica epica per i Gorillas a Milano

.

Domenica scorsa al campo dei Rams Milano è andata in scena la partita più emozionante della stagione per i Gorillas Varese, squadra di football americano affiliata alla Uisp. Dopo un confronto combattuto azione su azione, i biancorossi si sono arresi solo ai supplementari, al termine di un match epico in cui non sono mai stati in svantaggio durante i tempi regolamentari.

La squadra allenata da coach Will Gaines ha dato spettacolo. A brillare in campo sono stati soprattutto i

veterani Bulgheroni e Zanzi, veri trascinatori sia in attacco che in difesa, capaci di imporsi fisicamente e mentalmente in ogni momento cruciale della gara.

Protagonista assoluto anche il quarterback Matteo Ferrari, autore di una prestazione maiuscola. Un touchdown personale su corsa e due touchdown pass per Samuele Tantillo hanno coronato una giornata in cui la sua pattuglia di ricevitori — Luca Matera, Lamberto Giorgetti ed Edoardo Rizzi — ha dato prova di grande affiatamento e qualità.

Sul fronte difensivo, Giacomo Corvi e Pier Altamura hanno messo pressione costante all’attacco dei Rams. Da incorniciare anche la prova di Alessio Franzetti. A proteggere il quarterback e garantire solidità all’attacco, ci ha pensato una linea offensiva guidata da Vittorio Corvi e Diego Zen, con l’esordiente Salmen Benghaza.

Sabato 17 maggio i Gorillas affronteranno in casa i Rebels Lugano, per un match assolutamente inedito che promette scintille. Nel frattempo, domenica 11 maggio, il Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo ospiterà l’ultimo bowl di regular season del Campionato Under 15 di Flag Football. A scendere in campo saranno i padroni di casa Gorillas, insieme ai Blue Stars Busto Arsizio e ai Rams Milano.

UN WEEKEND DI SPORTPERTUTTI – Uisp partecipa alla EcoRun di Varese

Varese si prepara ad accogliere la 6a EcoRun Varese, un evento che celebra lo sport come una buona

pratica per raggiungere il benessere. Domenica 11 maggio le strade del centro di Varese si trasformeranno in un palcoscenico senza traffico, dove runner, sportivi e cittadini potranno vivere una giornata all’insegna dell’attività fisica e del rispetto per l’ambiente. L’attesa per EcoRun Varese inizia già da sabato 10 maggio, con l’allestimento dello Sport Village in Piazza Monte Grappa, un’area dedicata alla promozione delle attività sportive locali.

Dalle 14:00 alle 18:00, associazioni e società sportive offriranno dimostrazioni di ginnastica artistica e acrobatica, tornei di pallacanestro e altre discipline coinvolgenti, permettendo a tutti

di avvicinarsi allo sport in un’atmosfera festosa. Uisp sarà presente con uno striscione, le brochure

informative e simpatici gadget.

BASKET UISP – In First League si chiudono gli ottavi di finale

Sono le 8 squadre che si giocheranno il titolo, con la finalissima, che andrà in scena domenica 1 giugno a Malnate. Il Basket Mastini è la settima qualificata per i quarti, coi milanesi che eliminano la testa di serie numero 3 La Sezione con un chiaro e secco 2-0. Anche in gara due i Mastini hanno la meglio, vincendo di 12 ed eliminando i neroverdi figinesi.

Ultima qualificata ai quarti di finale è La Sportiva Gavirate, che dopo aver espugnato il campo del Master’s Hounds Cantù, replica in viale dello Sport e chiude il quadro delle qualificate, vincendo al fotofinish, di due lunghezze, al termine di una sfida intensa ed incerta fino alla fine.

I quattro quarti di finale saranno: Apg Besozzo – Gavirate, Somma Lombardo – Irish Venegono, il derby fra Montello e Just Drink It ed infine Deportivo Elite con Mastini.

Nei playout, importantissima vittoria di Olgiate Comasco, che espugna Rovello Porro, inguaiando i rovellesi in classifica, ricordando che le ultime tre della classifica, scenderanno in Second League. Vittoria interna per Fagnano Olona, la Fortitudo batte Senna, allungando nella ripresa e di conseguenza, fa un passo in avanti verso la conquista della permanenza in First.