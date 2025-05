Don Giuseppe Lazzati e i fedeli di Malnate e Gorla Minore da papa Leone XIV

Sono rincasati un po’ stanchi, ma felici.

In piazza San Pietro, domenica 11 maggio, in occasione del primo Regina Coeli del neo eletto papa Leone XIV, c’era un po’ della provincia di Varese.

Un gruppo di fedeli è infatti partito per Roma da Malnate, Gurone e da Gorla Minore: a guidarli, contento di esser riuscito a riunire vecchi e nuovi parrocchiani, don Giuseppe Lazzati, che nel 2021 passò dalla Valle Olona alla chiesa malnatese, ma restando sempre in contatto con la gente e il nuovo parroco Don Pierluigi.

Occasione del pellegrinaggio il Giubileo delle bande musicali e, per l’evento, il sacerdote ha deciso di estendere l’invito a chiunque altro volesse partecipare. Certamente il gruppo non poteva immaginare che, in questo viaggio organizzato da mesi, avrebbero avuto modo di vedere il nuovo papa Leone XIV.

La recente scomparsa di papa Bergoglio ha turbato profondamente la Chiesa e i pellegrini hanno così seguito don Giuseppe nella decisione di modificare il programma di viaggio e includere una tappa a Santa Maria Maggiore, per pregare sulla tomba dell’amato Pontefice.

Poi, domenica, la gioia di essere nel piazzale del Bernini e alzare lo sguardo verso papa Leone XIV, ascoltando il suo messaggio ricco di forza e speranza e soprattutto l’appello a fermare le guerre.

Ecco il racconto del pellegrinaggio direttamente dai suoi protagonisti:

C’eravamo anche e noi: e con gioia ve lo diciamo. Abbiamo ancora nel cuore la grande emozione per avere partecipato, domenica 11 maggio, al primo ‘Regina Coeli’ di Papa Leone XIV.

Partenza fissata per le 6 di venerdi 9 maggio da Malnate, abbiamo poi raggiunto l’altro gruppo di pellegrini di Gorla Minore e di altri paesi vicini. Tutti pronti per la grande avventura giubilare !!! 108 pellegrini inconfondibili col mitico cappellino giallo. Che spettacolo: abbiamo partecipato così al giubileo delle bande musicali. Ne abbiamo trovato di tutte le razze e con stili diversi: dal Messico all’Africa, dall’Italia alle lontane Americhe. Eravamo in piazza S.Pietro con la banda musicale di Malnate, ma ci siamo sentiti tutti parte viva, musicante e allegra, del clima di festa che non scorderemo più.

Abbiamo vissuto serene e gioiose giornate certamente indimenticabili che difficilmente spariranno dalla nostra memoria.

Credeteci: è ancora vivo l’entusiasmo che ha guidato i nostri passi nelle giornate del giubileo delle bande (9-10 e 11 maggio): la gioia coinvolgente nell’ascoltare altre bande musicali e tanta altra gente che, come noi, erano in attesa delle parole e del familiare saluto di Papa Leone. Ricorderemo sempre la semplicità dei gesti di amicizia che hanno accompagnato le nostre visite alla porta santa di S.Paolo fuori le mura, l’esultanza di un alleluia gridato a squarciagola con altre persone provenienti da altri paese e l’emozionante ed invito alla conversione del passaggio della Porta Santa. Non finiremo mai di ringraziare il Signore per la fortuna che ci è capitata proprio in questi giorni di inizio pontificato del nostro Papa Leone, che è già entrato nei nostri cuori e a cui, a nome anche di quelli che sono rimasti a casa, abbiamo gridato con le lacrime agli occhi: “Papa Leone, ti vogliamo bene!!! Papa Leone, sei già nei nostri cuori: aiutaci a seguire Gesù!“