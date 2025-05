Eurovision 2025: la finale che non puoi perderti è a Materia

Sabato 17 maggio, dalle 20.30, Materia Spazio Libero diventa il divano ideale per i fan dell’Eurovision Song Contest 2025.

Per godersi la “Grand Final” di Basilea, al posto della televisione di casa c’è il grande schermo, ma anche un’atmosfera accogliente, il bancone del bar e quell’aria da “festa collettiva” che trascende la musica: Materia non è solo un luogo, è un’occasione per vivere l’Eurovision da un’altra prospettiva.

Grazie alla collaborazione con Arcigay Varese e la Pro Loco di Solbiate Arno, vi proponiamo perciò una serata che unisce musica a inclusività, con un tocco di colore e divertimento, a cui ti chiediamo di partecipare: vogliamo infatti che tutti voi abbiate indosso un tocco di colore (o qualche unicorno…) per un più allegro colpo d’occhio nella nostra agorà.

Anche questa volta, sul divano di Materia a commentare la finale, ci sarà Stefania Radman, accompagnata da Stefano Redaelli, autore televisivo già protagonista del Divano di Materia a Sanremo e Valentina Cusano, Direttore Artistico e Resident DJ del Varese Pride, gli opinionisti che movimenteranno con i loro commenti la trasmissione. Ma protagonisti sarete anche voi: chi partecipa al divano sabato avrà in dotazione una paletta e una pagella, per fare votazioni a canzoni, look e performance.

L’ingresso è riservato ai soci di Anche Io, ma non preoccuparti se non lo sei ancora: puoi tesserarti per 15€, e il primo drink offerto.

Ma non solo, in occasione della speciale collaborazione, potrai decidere di associarti anche ad Arcigay e alla Pro Loco di Solbiate Arno a un prezzo speciale: con 20 euro (e un drink anche per te) potrai iscriverti a Materia e a una delle due altre realtà. Se invece sei già tesserato arcigay o Pro Loco, portaci la tessera e la tessera di Materia ti costerà solo 10 euro.

Modalità di partecipazione

Data: Sabato 17 maggio, ore 21:00

Ingresso gratuito per i soci della tessera Anche Io, 15€ per i non soci (primo drink incluso)

Dress code: Arcobaleno, colori o unicorni