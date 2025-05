Fermato in autostrada a Gallarate con la ketamina: a casa hashish, marijuana e metanfetamine. Arrestato 22enne

La Polizia di Stato di Busto Arsizio, nella tarda serata di mercoledì 30 aprile, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso con circa 30 grammi di ketamina e un’ulteriore scorta di svariate dosi tra hashish, marijuana e metanfetamina presso la propria abitazione.

Durante un servizio di vigilanza stradale lungo l’Autostrada A8, una pattuglia della sottosezione Autostradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, ha effettuato un controllo di un’autovettura con a bordo un uomo di 22 anni il quale si mostrava da subito agitato fornendo giustificazioni poco credibili circa il suo viaggio.

Gli agenti, alla luce dell’atteggiamento mostrato e in virtù dei precedenti di polizia emersi a carico del soggetto per reati in materia di droga, procedevano a una perquisizione personale che consentiva di trovare addosso al soggetto circa 30 grammi di ketamina.

L’attività d’indagine proseguiva con un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, culminata con il rinvenimento di una variegata scorta di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e metanfetamine nonché materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e a seguito del processo per direttissima svoltosi il 2 maggio presso le aule del Tribunale di Busto Arsizio gli veniva comminata la misura dell’obbligo di dimora.