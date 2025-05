Giocare, raccontare, riflettere: a Cavaria con Premezzo la mostra che trasforma il gesto ludico in arte

Domenica 11 maggio alle ore 11, presso l’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo, verrà inaugurata la mostra dal suggestivo titolo “In gioco” promossa dagli artisti delle due associazioni di Cavaria con Premezzo: Blaue Reiter odv, e Keramicos aps, associazioni attive da molti anni sul territorio.

Scrive Lara Scandroglio “questa esposizione si configura come un itinerario attraverso il suggestivo tema del gioco, inteso nella sua accezione più ampia e profonda come espressione autentica dell’identità individuale. Il movimento è interpretato in chiave poetica ed assume un valore narrativo e simbolico, facendosi metafora del cammino esistenziale, del rapporto con la natura, delle sfide interiori e dei traguardi che ogni individuo si trova ad affrontare. Le opere in mostra trascendono la dimensione del gioco e si trasformano in racconti visivi spostandosi sposta dal piano individuale a una dimensione universale. Ogni lavoro diviene un ponte tra il vissuto dell’artista e quello del pubblico”.

Partecipano gli artisti: Ivana Bonandini, Paola Bragagnolo, Marco Carabelli, Giuseppe Catone, Graziana Chioatto, Armando Cortese, Mauro Crivelli, Antonella de Laurentiis, Vittorio Fieramonti, Romi Galbiati, Nadir Lenzi, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Sonia Naccache, Carlo Naso Onofrio, Marcello Papaleo, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Franco Testa, Zilvia Turrina, Luisa Vaiana, Antonella Valdemarca.

La mostra sarà visitabile dal 11 al 25 maggio con i seguenti orari:

venerdì-sabato dalle 16 alle 19

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

Per informazioni:

Armando Cortese– Presidente Ass. Culturale Blaue Reiter odv – cell. 3477175102

armando.cortese@yahoo.it