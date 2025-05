Guardia di Finanza: i quattro anni varesini del generale Crescenzo Sciaraffa

La lotta all’economia sommersa, al “nero” e alla piaga del gioco e delle scommesse, che si mangiano miliardi l’anno in una provincia ricca come quella di Varese ma fragile, è stata una delle priorità. E poi il vero pallino del generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, in questi quattro anni – dall’agosto 2021 a oggi – in cui ha guidato le Fiamme Gialle provinciali, è stato il contrasto all’evasione fiscale.

Quei reati meno visibili ma particolarmente pervasivi, specialmente nei loro effetti, che come una macchia d’olio – o forse una nuvola di polvere – si insinuano dappertutto, minando l’economia legale e sottraendo risorse alla collettività, sotto forma di bilanci pubblici che vedono erose le risorse da impiegare per i servizi dello Stato ai cittadini.

Un impoverimento collettivo che spesso non fa notizia, relegando alle prime pagine dei giornali i titoli della cronaca spicciola e dell’allarme sociale, che rendono un servizio solo parziale rispetto a tutto ciò che succede di illegale, ma che non si vede. E pesa.

La pensa così il generale, che si appresta a lasciare la provincia di Varese per Roma, al comando del “Nucleo speciale beni e servizi”. Un segno, il generale Sciaraffa, l’ha lasciato, approntando una fattiva collaborazione con la stampa locale in un mandato che è coinciso con una data importante per il Corpo: il 250° anniversario della fondazione.

Alla guida della Guardia di Finanza di Varese vi sarà, da luglio, il generale Giuseppe Coppola. Nel periodo di interregno, dal 15 maggio fino al nuovo insediamento, sarà il colonnello Fabrizio Rella a guidare i finanzieri della provincia di Varese.