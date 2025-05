Hai oro o argento da vendere? Scopri il servizio sicuro e certificato di Gamma Collection a Varese

Dopo il successo del servizio di valutazione numismatica, Gamma Collection amplia la sua offerta e diventa un punto di riferimento anche per il ritiro di oro e metalli preziosi.

Nel cuore di Varese, a pochi passi dal parcheggio Sempione, il negozio guidato da Mattia Sciammarella offre un servizio professionale, autorizzato e completamente trasparente, pensato per chi vuole vendere in modo sicuro oro e argento.

Un servizio professionale, sicuro e autorizzato

Mattia Sciammarella è iscritto all’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, che abilita alla valutazione e al ritiro di oro e argento nel rispetto delle norme vigenti.

Grazie a questa certificazione, Gamma Collection è in grado di gestire anche eredità complesse e acquistare gioielli da privati, garantendo serietà e tracciabilità in ogni fase.

Come funziona il servizio

Chi desidera vendere oro o argento può rivolgersi direttamente al negozio che si trova in via Francesco del Cairo n.30, a Varese, a pochi passi dal parcheggio Sempione. Il processo è semplice e sicuro:

– Valutazione trasparente: il metallo viene pesato, ne viene verificata l’autenticità e successivamente valutato in base alla quotazione aggiornata

– Pagamento tracciabile: tutte le operazioni vengono effettuate tramite bonifico bancario. In base alla policy interna, ogni importo – anche inferiore a 500 euro – viene sempre saldato con un mezzo di pagamento tracciabile

– Documentazione completa: per ogni transazione viene rilasciato un documento di vendita che riporta in modo dettagliato tutte le informazioni della pratica: i riferimenti dell’azienda, i dati anagrafici del cliente, il peso e la descrizione degli oggetti acquistati, la relativa quotazione, insieme alla ricevuta del bonifico effettuato

– Esenzione fiscale per oro e argento destinati alla fusione: oro e argento venduti per essere fusi non sono soggetti alla tassazione del 26% in sede di dichiarazione dei redditi. Ad esempio, una collana in oro 750 valutata 2.000 euro non subirà alcuna imposizione fiscale, così come un servizio di posateria in argento 800 con una valutazione di 600 euro

Questo approccio trasparente e tracciabile è fondamentale per garantire la massima fiducia e tutelare il venditore.

Oro a livelli record

Nel 2025 l’oro ha raggiunto valori mai visti. Le tensioni globali e la ricerca di beni rifugio hanno spinto la domanda alle stelle. Questo si traduce in un’opportunità per chi vuole trasformare in liquidità oggetti dimenticati in cassetto, approfittando della massima quotazione e di un mercato favorevole ai venditori.

Perché affidarsi a Gamma Collection

In un settore in cui la fiducia è tutto, affidarsi a un professionista con certificazione OAM significa avere la garanzia di una valutazione onesta e legale.

L’esperienza maturata da Mattia nel campo della numismatica si riflette anche nel servizio di ritiro metalli preziosi: competenza, disponibilità al dialogo e attenzione al cliente.

Un ulteriore servizio offerto da Gamma Collection è la compravendita di lingotti e monete d’oro da investimento – tra le più comuni, la Sterlina, il Krugerrand e il Marengo – per la quale l’azienda opera in qualità di mediatore.

Ma cosa si intende per oro da investimento?

Con questa definizione si indica l’oro che, secondo quanto stabilito dalla legge del 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, si presenta “in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto”.

Che vogliate vendere una collana dimenticata in un cassetto, argento di famiglia o una manciata di monete ereditate, Gamma Collection vi accompagna in ogni fase, con la chiarezza e la competenza di un professionista riconosciuto.

Gamma Collection ringrazia le storiche gioiellerie Albrigi e Pinna di Malnate e Galotti di Somma Lombardo per la consolidata collaborazione e la fiducia nel consigliare alla propria clientela i servizi di ritiro di metalli preziosi e la compravendita di monete

Numismatica e filatelia

Se invece siete appassionati di numismatica e filatelia, non dimenticate che Gamma Collection è un punto di riferimento per i collezionisti, un luogo dove l’esperienza e la professionalità si uniscono per offrire un servizio unico.

Che possediate monete antiche dimenticate in un cassetto o che siate alla ricerca di monete o francobolli rari per completare la vostra raccolta, qui troverete una vasta gamma (per l’appunto) di servizi.

Leggi anche

CONTATTI

Gamma Collection

A pochi minuti a piedi da Autosilo Sempione, Via Francesco del Cairo 30, Varese

T: +39 0332 169 2386

M: +39 346 364 5450

@: info@gammacollection.it

Sito | Facebook | Instagram