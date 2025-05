Il belvedere d’Azzate si colora di arancione per il Koningsdag, la festa olandese in onore del Re

Oggi, sabato 17 maggio 2025, Azzate si è trasformata in un angolo d’Olanda per celebrare il Koningsdag, la tradizionale festa nazionale dei Paesi Bassi in occasione del compleanno del re Guglielmo Alessandro. Una giornata di festa aperta a tutti, scandita da musica, giochi, sapori e atmosfere tipicamente olandesi, organizzata dalla Nederlandse Vereniging Noord-Italië con il patrocinio del Comune di Azzate e la collaborazione della Pro Loco.

Cuore della manifestazione è, fino alle 18, il Belvedere di Azzate, dove residenti, visitatori e amanti della cultura olandese sono stati invitati a partecipare indossando un capo d’abbigliamento arancione, il colore simbolo della monarchia dei Paesi Bassi. Durante tutta la giornata è possibile assaporare alcune delle specialità tipiche olandesi, come le bitterballen (polpettine), l’Hollandse kaas (formaggio olandese) e la celebre birra Heineken. Accanto ai gusti dei Paesi Bassi, non mancheranno le amate specialità italiane: patatine fritte, panino con salamella, gelato artigianale e persino il gelato agli stroopwafel, tipici biscotti olandesi al caramello.

Non solo cibo però: anche musica dal vivo con il gruppo North44 con sonorità folk e popolari, un Vrijmarkt, un autentico mercatino delle pulci in stile olandese, che rimarrà aperto fino al tardo pomeriggio e i Koningsspelen, i tradizionali giochi olandesi pensati per coinvolgere grandi e piccini in prove di abilità e divertimento, e persino un’asta di oggetti olandesi. La festa continua fino alle 18