Il crowdfunding funziona e il Varesotto lo ha già sperimentato

Mentre la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si prepara a lanciare un nuovo progetto di crowdfunding per sostenere iniziative ad alto impatto sociale, il Varesotto può già raccontare storie di successo nate grazie a questo strumento. VareseNews, insieme all’associazione Anche Io, ha infatti promosso tre campagne capaci di trasformare idee in realtà concrete, coinvolgendo la comunità e generando valore per il territorio.

La prima esperienza ha riguardato Materia, il centro culturale nato all’interno dell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno. La campagna ha permesso di realizzare uno spazio caffetteria che presto entrerà in funzione, arricchendo l’offerta di questo hub dedicato alla cultura e alla socialità. La seconda campagna ha sostenuto La Via delle Api, un’iniziativa pensata per realizzare un percorso didattico immerso nella natura che, a partire dalla stazione di Castronno porterà, in 2km, al giardino di Materia, dove si troverà un apiario didattico. Un progetto che si avvia alla sua fase conclusiva e che, entro pochi mesi, offrirà un’esperienza educativa sul valore della biodiversità e sul ruolo essenziale delle api per l’ambiente. A queste si aggiunge il Laboratorio per il Giornalismo, che ha dato vita a uno spazio innovativo e attrezzato all’interno di Materia.

Tre progetti e un filo conduttore comune: il crowdfunding come strumento per rendere partecipi le persone e trasformare la visione collettiva in progetti concreti e sostenibili.

Oggi si apre una nuova opportunità. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con il supporto di Ginger Crowdfunding, ha deciso di mettere a disposizione nuove risorse e competenze per il terzo settore. Un’iniziativa rivolta a enti, associazioni e realtà locali che vogliono intraprendere un percorso partecipato e condiviso per realizzare progetti di impatto.

Anche VareseNews rilancia la sfida. È infatti possibile proporre nuove idee e candidarsi per una delle cinque campagne di crowdfunding che potranno essere attivate nei prossimi mesi. Un’occasione concreta per valorizzare il territorio e rafforzare il legame con la comunità.