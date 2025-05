Il festival “Di Terra e di Cielo” arriva alla sua diciottesima edizione: ambiente, cinema, sostenibilità

Il Cinema Teatro Nuovo di Varese ha ospitato nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio, la presentazione ufficiale della diciottesima edizione del festival “Di Terra e di Cielo”, nato dalla collaborazione di Filmstudio90 APS, Cooperativa Totem, Legambiente Varese APS e Studio Pola 34.

Un progetto volto a raccontare il rapporto uomo-natura e l’importanza degli stili di vita sostenibili, esplorando tematiche ambientali e promuovendo la consapevolezza che porta al cambiamento.

“Questa rassegna è ufficialmente maggiorenne, un evento che ha saputo rinnovarsi anche con il contributo della scuola, coinvolgendo ragazzi appartenenti ad una fascia di età giovane. È un buon segnale, che garantisce longevità e continuità – ha affermato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Credo che non ci sia bisogno da parte delle nuove generazioni di dimostrare che abbiamo bisogno di loro, ma siamo piuttosto noi a dover dare spazio alle loro idee. È interessante il progetto perché ci aiuta ad avere un approccio non nuovo ma più responsabile rispetto ai temi ambientali. Abbiamo questa idea di ambiente in cui noi siamo un pezzo di sistema molto più complesso, non parliamo solo di responsabilità in modo dialettico, ma parliamo di una relazione che deve essere equilibrata tenendo conto di ogni aspett0 delle nostre vite”.

Il festival si svolgerà da giovedì 15 a domenica 18 maggio: gli studenti e le studentesse della 3’C dell’istituto professionale Einaudi di Varese sono stati i veri protagonisti dell’organizzazione di queste quattro giornate, lavorando con l’obiettivo di avvicinare nuove generazioni alla Cultura di sensibilizzazione e di crescita collettiva sui temi di primaria importanza come la sostenibilità ambientale.

Riccardo, Cristèl e Gabriele, studenti della 3’C, hanno raccontato l’organizzazione del festival: “Ci siamo occupati della selezione, visionando i film da proiettare durante i giorni di festival, l’organizzazione e la comunicazione, chiave fondamentale per la riuscita dell’evento – ha spiegato Riccardo – Abbiamo avuto l’opportunità di dare un volto nuovo a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di far vedere che noi come ragazzi abbiamo voglia di fare e riusciamo a metterci in gioco. Quella ambientale è una tematica che ci interessa molto, soprattutto perché ad oggi siamo la generazione che subisce maggiormente il cambiamento climatico e siamo felici di aver avuto questa opportunità”.

Il progetto è iniziato in classe a dicembre 2024: gli studenti sono stati divisi in gruppi per spartirsi il lavoro di selezione dei film, la scelta degli ospiti, registi ed esperti ambientalisti, l’organizzazione del calendario e la realizzazione di un Trailer che raccontasse il Festival.

“Il nostro “Di Terra e di Cielo è un prefestival che preannuncia ciò che accadrà per tutto il mese di maggio e inizio giugno con una rassegna che coinvolgerà tutta la provincia – racconta Cristèl – Gli eventi saranno tutti a ingresso gratuito fino ai 25 anni, proprio perché vogliamo avvicinare il più possibili i giovani”.

Il festival di quattro giorni, infatti, non esaurirà la proposta di “Di Terra e di Cielo” 2025, che proseguirà fino a domenica 8 giugno con una modalità più “classica”, con eventi diffusi sul territorio provinciale e in collaborazione con una più ampia rete di soggetti del terzo settore.

“Sfida, futuro, cambiamento, uomo-natura, stili di vita: queste sono state le parole chiave che ci hanno accompagnato nel percorso di realizzazione dell’evento” conclude Gabriele.

Presenti alla conferenza stampa anche Massimo Lazzaroni e Chee Mei Hoh di Cooperativa Totem, Valentina Minazzi di Legambiente e Gabriele Ciglia di Filmstudio90: “Come associazione abbiamo pensato che la rassegna avesse bisogno di un rilancio per arrivare ai giovani, quindi è stato fondamentale coinvolgere una scuola per pensare insieme ciò che avrebbe potuto rendere questa iniziativa nuova. Vogliamo unire innovazione e linguaggio al lavoro di 18 anni e questo è stato possibile grazie soprattutto al Bando Cultura di Fondazione Cariplo“.

IL PROGRAMMA 15-18 MAGGIO:

Giovedì 15 maggio ore 19, visita guidata alle mostre fotografiche ERO di Annalisa Lenzi e LETTERS I NEVER SENT di Sara Rinaldi a cura di Insight Foto Festival. Ore 21, proiezione di “Trifole” con ospite il regista Gabriele Fabbro.

Venerdì 16 maggio ore 10, replica di “Trifole”. Ore 18, proiezione di “Cose che accadono sulla terra” di Michele Cinque, vincitore del premio miglior documentario al Festival dei Popoli 2024. Ore 21, proiezione di “la mia Islanda su di un Pedale” di Andrea Baglio con ospite il protagonista, l’atleta paralimpico Andrea Da Vincenzo. A seguire, proiezione dei cortometraggi animati “Choices e changes” diretti da Miriam Muraca.

Sabato 17 maggio ore 10 repliche di “Choices e Changes” e “Cose che accadono sulla terra”. Ore 17, proiezione “la Bête intime” di Samy Pollet-Villiard in lingua originale francese con sottotitoli in italiano. Sarà presente lo zoologo Damiano Preatoni dell’università degli Studi dell’Insubria per un dibattito sui temi del film. Ore 21, “Divulgazione ambientale coatta”, spettacolo divulgativo scherzosamente serio del comico Fill Pill. All’ingresso si svolgerà una raccolta fondi a favore del Distretto di Economia Solidale di Varese, a sostegno della Fiera organizzata ai Giardini Estensi per domenica 1 giugno.

Domenica 18 maggio ore 15:30, proiezione di “Flow” di Giants Zibalodis, vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior film di animazione, come protagonista del festival anche per bambini e famiglie. Ore 18, proiezione di “Once Upon a Time in forest”di Virpi Suurari, in lingua originale finlandese con sottotitoli in italiano. A seguire discussione sul ruolo dell’attivismo nella società con associazioni ambientaliste varesine, tra cui Legambiente e Fridays for Future.