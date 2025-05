Il Presidente della Regione Attilio Fontana in visita a MalpensaFiere

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha visitato venerdì a Busto Arsizio il Centro Fieristico Polifunzionale della Camera di Commercio di Varese. Il presidente di Camera di Commercio Vitiello, col presidente della Provincia, Magrini, e in sintonia col sindaco di Busto Arsizio, Antonelli, ha potuto illustrare al governatore, accompagnato dagli assessori Maione e Fermi, oltre che al sottosegretario Cattaneo, un’ipotesi di sviluppo del Centro Fieristico in hub dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle tematiche dell’economia circolare e delle energie rinnovabili, Sul fronte dell’economia circolare di particolare rilievo la presenza di Multilab, area sperimentale del Centro Tessile Cotoniero, dedicata al riciclo degli scarti in ottica di Economia Circolare e Sostenibilità, finalizzata non solo al recupero degli scarti nel settore tessile.

Sul fronte delle energie rinnovabili Malpensafiere, che disporrà di un impianto fotovoltaico che produrrà circa 1 GWH/anno, ha già dato vita ad una Comunità Energetica Rinnovabile che da poco è stata trasformata in Associazione Riconosciuta Multicabina, potrebbe consentire di studiare, sperimentare e diffondere anche altre tipologie di energie rinnovabili. Il presidente Vitiello, forte di una visione comune sviluppata all’interno del consiglio camerale dove sono rappresentate le più importanti associazioni imprenditoriali, oltre che le organizzazioni sindacali, ha voluto sensibilizzare il governatore Fontana, e gli assessori presenti, per verificare quali strategie e progettualità regionali sullo sviluppo sostenibile potrebbero trovare in Malpensafiere un hub territoriale strategico e funzionale alla sperimentazione, alla divulgazione, alla formazione e informazione di imprese e cittadini, in collaborazione con le università del territorio, Uninsubria e Liuc.

Durante la visita, il presidente Fontana ha potuto conoscere da vicino le tre direttrici strategiche del progetto: BUILDING, con un intervento di riqualificazione energetica dell’intero complesso per trasformarlo in un edificio “Plus Energy”; DISTRICT, sede di Malpensa Insubria CER e hub di competenze per la ricerca applicata e la formazione tecnica; EXPO, format fieristico dedicato anche ai temi della sostenibilità. “Malpensafiere SustainHUBility può consentirci di concretizzare la visione che la nostra Camera ha maturato nel tempo: fare rete, innovare, generare impatto reale sul territorio. Questo progetto è il frutto di un impegno condiviso che guarda alla sostenibilità come driver di sviluppo economico oltre che ambientale e sociale – ha dichiarato Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese –. Vogliamo che MalpensaFiere diventi un laboratorio permanente di soluzioni per una crescita economica sostenibile e inclusiva”. Attilio Fontana ha confermato il perfetto allineamento tra le ipotesi di sviluppo di Malpensafiere ed i programmi regionali: “l’obiettivo della nostra Regione è costruire un futuro più sostenibile, integrando ambiente, economia e welfare. Continueremo a investire in innovazione e progetti concreti per fare della Lombardia un esempio di eccellenza in Italia e nel mondo”, ha così concluso il Governatore.