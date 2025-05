In arrivo un laboratorio di yoga dolce con Varese Corsi

Rallentare, staccare dalla frenesia quotidiana e riconnettersi con se stessi: sono questi gli obiettivi del nuovo laboratorio in partenza con Varese Corsi da mercoledì 28 maggio presso le Aule e il Salone Motta.

“Yoga dolce e rilassamento” sarà guidato da Daniela Corda, insegnante certificata Yoga Alliance con una solida formazione in India. Ogni mercoledì, dalle 11:15 alle 12:15, per sei settimane, accompagnerà i partecipanti in un viaggio fatto di movimenti dolci, consapevolezza del respiro e tecniche di rilassamento e meditazione.

Aperto a tutti, il corso è pensato per aiutare a ridurre lo stress, migliorare la flessibilità e sciogliere le tensioni, offrendo un tempo e uno spazio per prendersi cura della propria persona in modo profondo. È un percorso accessibile a tutti, anche a chi si avvicina allo yoga per la prima volta, e rappresenta un’occasione ideale per iniziare l’estate in equilibrio all’insegna del benessere.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui