In cammino con noi 2025 a Olgiate Olona. Quando il contatto con gli animali diventa terapia

Il Comune di Olgiate Olona è lieto presentare l’evento “In Cammino Con Noi 2025”, un’iniziativa dedicata alla pet therapy che avrà luogo il prossimo 18 maggio presso il Centro Progetto promozione lavoro in Via Don Minzoni 33 dalle ore 14:00 alle 18:00 circa.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Progetto Promozione Lavoro, UTA (Ufficio Tutela Animali) offrirà ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con asini, conigli e cani da attività terapeutiche, confermando il motto dell’iniziativa: “Il benessere comincia da una carezza”.

Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità, le attività di pet therapy sono scientificamente riconosciute per il loro valore terapeutico e per i benefici che apportano al benessere psicofisico delle persone. La relazione con gli animali stimola emozioni positive, riduce lo stress e favorisce la socializzazione, con effetti benefici dimostrati in numerosi contesti educativi e sanitari.

L’evento “In Cammino Con Noi” si inserisce in un più ampio progetto dell’Amministrazione volto a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali. La relazione tra essere umano e animale rappresenta un pilastro fondamentale per una vita sana ed equilibrata ed attraverso questa iniziativa, desideriamo promuovere un modello di benessere che riconosca il valore terapeutico del contatto con la natura e i suoi abitanti, educando al contempo al rispetto e alla cura.

Si propone un momento di educazione assistita con gli animali (EAA) un’esperienza preziosa che favorisce lo sviluppo di competenze emotive, cognitive e relazionali attraverso l’interazione guidata con i nostri amici a quattro zampe, in un contesto strutturato ma naturale che valorizza il rispetto reciproco e la crescita personale.

Gli amici a quattro zampe protagonisti della giornata

Durante l’evento, i partecipanti potranno incontrare tre diverse specie animali, ciascuna con caratteristiche uniche e benefici terapeutici specifici:

• Asini: animali pacati e sensibili, in grado di stabilire un rapporto empatico profondo con l’essere

umano. La loro presenza rassicurante e il loro temperamento tranquillo li rendono particolarmente adatti per attività terapeutiche rivolte a varie tipologie di persone adulti e bambini.

• Conigli: piccoli, morbidi e facilmente approcciabili, questi animali sono perfetti per chi cerca un’interazione dolce e rassicurante. Il loro pelo soffice e il loro comportamento curioso stimolano sensazioni tattili piacevoli e favoriscono il rilassamento.

• Cani: i cani presenti all’evento sono capaci di creare connessioni emotive con le persone. La loro innata capacità di offrire affetto incondizionato li rende speciali alleati per il benessere psicofisico in famiglia.

Le attività si svolgeranno nell’arco della giornata del 18 maggio, con fasce orarie dedicate a ciascuna specie animale dalle ore 14:00 alle ore 18:00: le sessioni con i cani si terranno nella prima parte del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, quelle con i conigli a metà pomeriggio e verso sera, mentre gli asini saranno disponibili durante tutto il pomeriggio per sessioni in piccoli gruppi.

Il progetto è nato dalla sinergia tra l’Ufficio di Polizia Locale, che gestisce le prenotazioni e coordina l’aspetto logistico dell’evento, in collaborazione con le associazioni partner che mettono a disposizione gli animali e le loro competenze nell’ambito della pet therapy.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare scrivendo all’indirizzo email polizialocale@comuneolgiateolona.it, specificando nome e cognome, l’animale con cui si desidera interagire e un recapito telefonico.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a prendere parte a questa esperienza unica che celebra il legame speciale tra uomo e animale, sottolineando come questo rapporto non solo migliori la qualità della vita delle persone, ma promuova anche una cultura di rispetto e protezione del mondo animale e dell’ambiente naturale che ci circonda.

Per informazioni: Comune di Olgiate Olona – Ufficio Polizia Locale Email: polizialocale@comuneolgiateolona.it