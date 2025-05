Incendio in un box a Luino: intervento all’alba dei vigili del fuoco

Nelle prime ore del mattino di venerdì 9 maggio, intorno alle 4:30, un incendio è divampato all’interno di un box situato sotto a un complesso residenziale in via Confalonieri, a Luino.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre parti dell’edificio.

Le squadre hanno provveduto successivamente alla ventilazione forzata dei locali per disperdere i fumi e mettere in sicurezza l’area. Sono stati inoltre eseguiti i rilievi tecnici per accertare le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità grazie alla prontezza dell’intervento e al coordinamento delle squadre di emergenza.