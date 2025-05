La Elmec apre ai famigliari dei dipendenti per una giornata di screening senologico

Elmec, azienda leader nel settore tecnologico, questa mattina, sabato 31 maggio, ha organizzato una giornata di screening senologici nella sua sede di Brunello. Un’offerta dedicata alla salute dei familiari dei suoi dipendenti.

In collaborazione con la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha messo a disposizione due medici specialisti che hanno effettuato una visita e un approfondimento ecografico.

Martina Cammarata, responsabile della divisione “People Care” di Elmec, ha spiegato l’importanza di iniziative come queste, che mirano a promuovere la cultura della prevenzione all’interno dell’azienda. «Da due anni offriamo spazi di informazione sanitaria ai nostri dipendenti. Ci occupiamo della prevenzione rosa, con controlli senologici e ginecologici, e della prevenzione azzurra, dedicata all’urologia». Inoltre, l’azienda offre ai suoi dipendenti corsi per disincentivare il fumo, con l’intervento di pneumologi e psicologi, e consulenze per la medicina dello sport e nel campo della nutrizione. Un medico dedicato è disponibile anche per visite negli orari di lavoro, su richiesta, nei due ambulatori aziendali.

L’anno scorso, la campagna di screening senologici ha visto la partecipazione di ben 192 dipendenti. Nella giornata odierna, sono stati messi a disposizione 21 slot, mentre un’iniziativa mirata a partire dal 5 giugno sarà riservata alle lavoratrici, in ognuna delle 4 date ci saranno venti posti. In caso di necessità di ulteriori accertamenti, gli specialisti indirizzeranno le partecipanti verso i percorsi di Breast Unit a cui fanno riferimento.

L’iniziativa di Elmec non si limita alla sola prevenzione oncologica. Infatti, l’azienda promuove anche la prevenzione dermatologica in collaborazione con la Lilt di Busto Arsizio, che dispone di un ambulatorio dedicato, e offre il supporto di un’ostetrica per le donne in attesa, con incontri informativi in azienda.

Elmec continua a confermare l’importanza di investire nella salute e nel benessere dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro che promuove la prevenzione e la cura come parte integrante della cultura aziendale.