La Futura Volley si affida all’esperienza di coach Gianfranco Milano

Scelta votata alla profonda esperienza quella della Futura Volley Giovani che ha scelto Gianfranco Milano come nuovo allenatore per la stagione 2025-26 che la formazione bustocca trascorrerà in Serie A2. Originario di Gioia del Colle, in provincia di Bari, Milano è nato nel 1957 ma frequenta le panchine del volley ai massimi livelli fin dalla fine degli anni Ottanta.

Un curriculum vitae lunghissimo, fatto di tanti anni tra A1 e A2, alcune stagioni in B ed esperienze anche con le selezioni nazionali. Nel 1996 il trionfo in Coppa dei Campioni con il Latte Rugiada Matera da vice di Massimo Barbolini, ma nel palmares di Milano ci sono anche quattro promozioni ottenute con tre diversi club. Nel 2004 il neo-tecnico delle Cocche guidò le azzurrine Under 19 alla conquista della medaglia d’oro ai campionati europei.

Quella di Milano è una figura stimata dai vertici del club per le sue competenze umane e tecniche. Nell’ultima stagione il coach pugliese ha guidato la Picco Lecco in Serie A2 portando alla salvezza la squadra lariana composta quasi per intero da giocatrici under 22. L’obiettivo, alla Futura, sarà però quello di un campionato di vertice come è avvenuto nelle passate stagioni.

«Sono stato felicemente sorpreso dalla chiamata della Futura Volley perché quello con la famiglia Forte è un rapporto di lunga data, ci conosciamo da molto tempo – ha detto coach Milano – Per vari non c’è mai stata l’occasione di poter lavorare insieme e quando alcuni giorni fa è arrivato, ne sono stato contento. Da parte di entrambi c’è la voglia e il desiderio di collaborare per disputare un campionato ambizioso».