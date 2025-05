La sfida di greco antico a Varese: torna l’Agone “C’era una volta” al Castello di Masnago

Si rinnova anche quest’anno al Castello di Masnago di Varese l’appuntamento con l’Agone “C’era una volta”, la gara di traduzione dal greco antico riservata agli studenti del secondo anno dei Licei classici.

Sabato 17 maggio sarà un momento di confronto e celebrazione della cultura classica che richiama giovani partecipanti da diverse città italiane e dalla Svizzera italiana. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato presso il Castello di Masnago a Varese, in via Monguelfo, con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno dell’Associazione Amici del Liceo Classico Cairoli.

La manifestazione prenderà il via alle 14.45, con l’apertura ufficiale accompagnata dalla gradita esibizione del Coro del Liceo Cairoli, a cui seguirà la prolusione del professor Giuseppe Zanetto, già ordinario di lingua e letteratura greca all’Università degli Studi di Milano. Il professore, referente culturale dell’evento, approfondirà il tema proposto per l’agone, offrendo spunti e riflessioni sulla complessità e la bellezza della lingua greca.

Dopo l’intervento del professor Zanetto, sarà il momento della consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti in gara e della premiazione dei vincitori, che si sono distinti per abilità e rigore nella traduzione di testi classici.

Il termine della cerimonia è previsto per le 16.30 circa. Per chi arriverà in auto, è disponibile il parcheggio all’ingresso del Parco “Mantegazza”, adiacente al castello.