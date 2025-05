La Varese del novecento in scena al MIV, per celebrare i vent’anni dell’Ordine degli Architetti

Martedì 20 maggio 2025, il Multisala Impero di Varese apre le porte a un evento speciale: “Città Italiane del Novecento”. Un appuntamento – gratuito – pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi ama scoprire il volto nascosto (e modernista) della propria città.

Tra scale monumentali, dettagli déco e racconti d’autore, l’architetto Eugenio Guglielmi ci guiderà attraverso la nuova edizione – riveduta e corretta – del suo libro “Architettura e arti a Varese tra le due guerre”,

La serata, promossa dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale, si aprirà alle 19 con la presentazione del libro “Architettura e arti a Varese tra le due guerre”, una ristampa arricchita e aggiornata dell’opera “Itinerari del Novecento”, curata dall’architetto Eugenio Guglielmi. Il volume offre una lettura approfondita del patrimonio architettonico e artistico varesino sviluppatosi tra le due guerre mondiali, proponendo un itinerario culturale e storico di grande interesse, non solo per i professionisti e appassionati del settore.

A seguire, sarà proiettato il docufilm “La città macchina”, diretto da Dario Biello, che esplora i rapporti tra urbanistica, modernità e rappresentazione cinematografica della città novecentesca. Un contributo visivo che si inserisce perfettamente nel tema della serata, offrendo spunti di riflessione sul passato e sul presente del paesaggio urbano italiano. L’architetta Barbara Bogoni interverrà con un approfondimento critico legato ai contenuti del libro e del film.

Al termine della serata, si svolgerà la cerimonia di consegna della Targa d’Onore all’Architetto Eugenio Guglielmi, per il suo significativo contributo alla valorizzazione dell’architettura del Novecento a Varese.

La partecipazione all’evento dà diritto a 2 crediti formativi professionali (CFP) per architetti. Per ottenerli, è obbligatoria l’iscrizione via email scrivendo a: formazione@ordinearchitettivarese.it.