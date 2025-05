“La vita da grandi” inaugura il mese di maggio al cinema Auditorium di Somma Lombardo

Commedie, film storici e documentari nel programma mensile di proiezioni del Cinema Auditorium di Somma Lombardo, in via Mameli.

La sala dell’oratorio propone quattro film in altrettanti weekend, di solito con proiezioni sia sabato che domenica sera.

Ecco il dettaglio della programmazione.

Sabato 3 e domenica 4 maggio, alle ore 21,00: La vita da grandi, film.

Dopo aver ospitato nello scorso novembre il trio de I Terconauti, in collaborazione con OdvGenitori di Somma Lombardo, abbiamo il piacere di presentare il film ispirato alla loro storia.

La pellicola propone una riflessione sul mondo dell’autismo, dell’indipendenza e sui sogni da realizzare con l’aiuto degli altri.

Venerdì 9 maggio, alle ore 21,00: Marmolada, docufilm.

La pellicola ricorda il dramma avvenuto nel luglio 2022 sulla montagna, attraverso interviste e materiale inedito, facendo emergere temi di interesse per tutti: la forza della natura e la solidarietà umana. Seguirà l’intervento di Marco Anemoli, responsabile del CNSAS. Biglietto unico a € 7,00.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, alle ore 21,00: Le assaggiatrici, film.

Il film racconta la storia vera di donne che, nella seconda guerra mondiale, scoprono l’alleanza femminile.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, alle ore 21,00: La gazza ladra, film.

Commedia francese sulla storia di una donna, badante, che ruba i soldi agli anziani per aiutare il nipote a studiare musica.

È previsto il biglietto ridotto per minori di 12 anni e persone con disabilità (tranne la serata del 9 maggio)

È presente un parcheggio interno e servizio bar.