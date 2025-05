L’amaro record del “Franco Ossola”: nemmeno il Bra ha fatto meglio del Varese in casa

In questa stagione nessuna squadra del Girone A di Serie D ha fatto meglio del Varese in casa. Sono stati 40 i punti conquistati negli impegni casalinghi dai biancorossi (sarebbero addirittura 43 considerando quelli tolti contro l’Albenga), due in più del Bra campione. Il cammino tra le mura amiche di Vitofrancesco e compagni è stato di 12 vittorie (+1), 4 pareggi e 2 sconfitte, segno che il “Franco Ossola” è stato comunque un fattore in questa stagione.

Purtroppo ai risultati in casa non sono seguiti quelli in trasferta, solo 22, praticamente la metà. Ed è stato – anche – questo uno dei motivi del deludente sesto posto finale in campionato. Troppa differenza tra i risultati casalinghi e quelli in trasferta per poter sperare in un piazzamento migliore.

Spesso è stato criticato il terreno di gioco – a volte davvero in pessime condizioni – ma a fare la differenza evidentemente non è tanto il prato ma il contesto e il fascino del vecchio stadio masnaghese. Lo stadio “Franco Ossola” si porta dietro da anni tanti difetti, ma l’atmosfera si è dimostrata ancora capace di spingere la squadra e di intimorire le avversarie.

Sono aspetti sui quali riflettere e sui quali anche la società sta facendo dei ragionamenti. In attesa di novità sul progetto di ristrutturazione (qui le ultime notizie a riguardo), la dirigenza biancorossa ha davvero una mezza idea di lasciare momentaneamente lo stadio di via Bolchini – dove peraltro ha la sede – per cercare un impianto più di facile gestione, con Gavirate prima opzione percorribile.

Su questo argomento non possiamo non schierarci: la società ha iniziato una linea di rilancio del club con il nuovo logo e il ritorno al nome Varese Football Club. Una scelta forte che però stonerebbe con un parallelo addio al “Franco Ossola”. Che senso ha ripercorrere il passato se poi togli le radici laddove si sono scritte le pagine più belle della storia calcistica varesina? Non vediamo come, seguendo questa rotta tracciata, si possa perdere l’orientamento e attraccare in altri porti.

Seppur vecchio, complicato, vetusto e con i tanti problemi che da anni si porta dietro, il “Franco Ossola” è la casa del Varese. E così speriamo possa essere anche nel futuro. A maggior ragione del Varese Football Club.