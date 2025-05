L’ultimo saluto a Pierluigi Talamona sarà sui pedali

Un ultimo brindisi, una pedalata insieme e poi il saluto finale. Sarà questo il modo scelto dalla famiglia di Pierluigi Talamona, morto tragicamente nell’incidente di martedì scorso a Cocquio Trevisago mentre sosteneva uno dei suoi tanti allenamenti sulle due ruote, per accompagnarlo martedì 20 maggio 2025 alla chiesa di Inarzo, dove alle 14.30 si svolgerà il funerale.

Gigi era conosciuto e stimato da tante persone, soprattutto nel mondo del ciclismo, che per lui era una vera passione. La bicicletta, infatti, non era solo sport o svago, ma un’occasione di incontro, un modo per costruire legami duraturi. «Chi va in bici lo sa: questo sport crea legami forti e autentici. Intorno alla bicicletta nasce una comunità fatta di persone meravigliose, unite da passione e amicizia», spiega la moglie Franca, con Federica e Davide.

Proprio per questo motivo, sarà organizzata una commemorazione che partirà su due ruote. «Questo non vuole essere solo un momento di dolore per noi familiari, ma anche un’occasione di condivisione con tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene a Gigi», spiegano.

L’appuntamento è per le 13 al bar “Le Pine” di Bodio Lomnago, in via 4 Novembre 9. Da lì partirà un corteo ciclistico – con richiesta di partecipare in abbigliamento tecnico – che raggiungerà la chiesa di Inarzo. Un modo semplice, ma sentito, per ricordare Gigi nel modo che più gli avrebbe fatto piacere: con la sua bici e circondato dalle persone che ha incontrato lungo la strada della sua vita.

PER LASCIARE UN RICORDO