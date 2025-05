Investito da un’auto a Cocquio Trevisago, muore ciclista 77enne

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, martedì 13 maggio, lungo la provinciale 1 tra Cocquio-Trevisago e Gavirate, che ha coinvolto un ciclista di 77 anni. L’uomo, investito da un veicolo, è stato inizialmente soccorso in codice rosso, ma purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30, quando il ciclista è stato investito mentre si trovava lungo la strada. I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto: le forze dell’ordine, l’ambulanza di base e un’ambulanza con mezzo di soccorso avanzato di secondo livello sono intervenuti immediatamente per prestare le prime cure al ferito. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi lesioni.

Secondo le prime informazioni un’auto che proveniva da Gavirate in direzione Cocquio Trevisago, una utilitaria, avrebbe prima impattato contro un veicolo che proveniva in direzione opposta per invadere l’altra corsia e travolgere un ciclista che arrivava in quel momento.

A causa dell’incidente, le strade che collegano Cocquio-Trevisago a Gavirate sono state paralizzate per diverse ore, con lunghe code che hanno bloccato il traffico in tutta la zona. Gli automobilisti sono stati costretti a rallentare e a cercare percorsi alternativi, causando notevoli disagi, specialmente nelle ore di punta.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per determinare le cause che hanno portato al tragico evento. Le autorità hanno anche invitato i conducenti a prestare particolare attenzione lungo il tratto stradale coinvolto, per evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza.