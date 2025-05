Noi ragazzi costruttori di speranza: una mattinata di voci, emozioni e futuro

Il 16 maggio, il Salone Estense di Varese ospiterà un evento dedicato ai giovani e alla speranza: “Noi ragazzi costruttori di speranza”. L’iniziativa si ispira alle parole di Papa Francesco, “Non lasciatevi rubare la Speranza!”, e coinvolge studenti e istituzioni in un momento di riflessione, testimonianza e condivisione.

La giornata avrà inizio alle ore 8 e 45 con l’introduzione ai lavori di Lella Iannaccone, coordinatrice del progetto. Seguiranno i saluti delle autorità e gli interventi degli ospiti. Tra questi, Valentina Di Maso, psicologa psicoterapeuta, parlerà sul tema “Ciò che mi sorprende… è la speranza. E non so darmene ragione”, mentre don Matteo Rivolta, cappellano della Casa Circondariale di Varese, porterà la sua testimonianza con “Voi siete la nostra speranza”.

Uno spazio significativo sarà dedicato alle testimonianze dirette degli studenti, alternate a momenti musicali e interventi artistici. Il Coro Divertimento Vocale di Gallarate proporrà un’esibizione intitolata “Diamo voce alla speranza”. A seguire, Daniel Tomila dell’Associazione Parada interverrà con il contributo “Non preoccuparti. Il sole sorge anche sulla tua strada”.

L’evento si concluderà alle ore 13 con l’intervento di Carlo Naggi, presidente dell’O.D.V. “I colori del mondo”. All’iniziativa partecipano numerose scuole del territorio: la Scuola Primaria “Locatelli” di Varese, l’Istituto Alberghiero “De Filippi” di Varese, l’ISIS “Newton” e l’ISIS “Ponti” di Gallarate, e il Liceo Linguistico “Manzoni” di Varese.

Gli intermezzi musicali saranno a cura della chitarrista Beatrice Marzagalli. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Varese e di diverse associazioni del territorio, confermando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, privati e scuole nel promuovere valori fondamentali come la speranza e la solidarietà.